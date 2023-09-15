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Серйозні політичні процеси: Мусієнко прокоментував кому Кадирова та пояснив, як це вплине на фронт і ситуацію в РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Серйозні політичні процеси: Мусієнко прокоментував кому Кадирова та пояснив, як це вплине на фронт і ситуацію в РФ

Як кома Кадирова вплине на війну в Україні / Фото: Associated Press

"Кадировцям" на фронті, на жаль, легко знайдуть заміну.

Стан очільника Чечні Рамзана Кадирова, який перебуває в комі, та його зникнення з політичних процесів у Росії, на жаль, не вплине на перебіг бойових дій в Україні, а ось в РФ почнуться серйозні внутрішні дестабілізаційні рухи.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час телемарафону.

"Якщо вони ("кадировці", – ред.) підуть, на жаль, ми не так сильно це відчуємо, тому що їх знайдуть ким замінити", – пояснив Мусієнко.

Щодо подій у Чечні після Кадирова, то там розпочнеться розподіл влади і можуть сколихнутися серйозні внутрішньо-політичні дестабілізаційні процеси і рухи в Росії.

"Колись взагалі його називали ледь не наступником Путіна. Це було перебільшенням ще тоді, на мій погляд, але зараз це вже так само очевидно. Тому я думаю, що найцікавіше буде спостерігати за процесами там всередині", – додав експерт.

Нагадаємо, деякі політичні експерти раніше припускали, що Кадиров зникне, як Пригожин. Очільник Чечні має підготовлену приватну армію і серйозний вплив в обхід усіх силових структур.

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Дата публікації
Перегляди
1392
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