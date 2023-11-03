Серйозні зміни в політиці Кремля: Піонтковський навів факти, що вказують на прагнення РФ до перемовин з Україною

Перш за все експерт звернув увагу на заяву диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Чутки про двійників очільника Кремля Володимира Путіна, його смерть тощо означають, що Москва маніпулює сакральністю особистості диктатора. Згодом відбулися ще чотири події, які вказують на прагнення Росії припинення вогню, перемир’я і переговорів щодо питання війни в Україні.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

“Крім антисемітизму, я, наприклад, помітив дуже серйозні зміни в політичній сфері. Буквально в останні два-три дні я нарахував чотири сигнали, що виходять від російської влади, які говорять про те, що вони відчайдушно домагаються припинення вогню, перемир’я і переговорів”, — вважає Андрій Піонтковський.

Перш за все експерт звернув увагу на заяву диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, який 27 жовтня сказав про необхідність розпочати мирні переговори щодо конфлікту в Україні без попередніх умов. Експерт упевнений, що такі заяви Лукашенко міг зробити тільки за вказівкою Кремля.

“Ніколи б Лукашенко не дозволив собі самостійно це заявити. Такий сигнал він міг дати тільки на замовлення Кремля”, — зазначив Андрій Піонтковський.

Ще один факт не залишився непоміченим. 26 жовтня Путін говорив про “необхідність угоди про припинення вогню в Україні” під час зустрічі з лідером опозиційної партії “Яблоко” Григорієм Явлінським.

“Друге — абсолютно несподівана зустріч Путіна з Григорієм Олексійовичем Явлінським. Комюніке, оголошене для обговорення — питання про припинення вогню. Вся політична платформа Явлінського складається з одного пункту — припинення вогню”, — сказав Піонтковський.

Також експерт зауважив, що очільник Міноборони Сергій Шойгу 30 жовтня під час форуму “Сяншань” у Пекіні заявив про нібито існування необхідності врегулювання війни в Україні та співіснування Росії із Заходом.

“Тепер третє. Шойгу абсолютно несподівано сказав, що вже дозріла можливість обговорення постконфліктної ситуації в Україні та співіснування разом із Заходом”, — зазначив журналіст.

Також він підкреслив, що згідно з опитуванням російського центру вивчення громадської думки “Левада-центр”, росіяни не підтримують війну в Україні. Рейтинг Путіна за цим опитуванням нібито знижується.

“70% населення Росії схвалили б припинення війни, а 30% з них — навіть якби це означало повний відхід з окупованих територій. Значить, потрібно було Кремлю повідомити, що рекордно впала підтримка Путіна”, — додав він.

Водночас зауважимо, що Росія використовує дезінформацію як частину своєї кампанії активних дій і є зовнішньополітичним інструментом для здійснення згубного впливу.

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