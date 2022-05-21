Путіна накачують таблетками і готують нову операцію - політолог

Тема здоров'я російського президента-диктатора Володимира Путіна останнім часом на слуху через його дивну поведінку під час публічних заходів та чуток про операцію.

Наразі в 69-річного очільника Кремля є три діагнози. Зокрема, і "серйозний онкологінчий діагноз". Втім, він не пов'язаний з раком крові та щитоподібної залози.

Про це в ефірі ФейгінLIVE розповів історик та політолог Валерій Соловей.

"У нього немає лейкімії. І навряд чи вона колись була. Хоча у нього було кілька онкологічних діагнозів. Це серйозніший діагноз, який розвивається. Зараз його зупинити неможливо. Остання операція, яку йому робили, була пов'язана з цим діагнозом. На нього чекає ще одна операція", - розповів Соловей.

За його словами, очільник держави-терористки має й інші два діагнози. Один неврологічний, який пов'язаний з Хворобою Паркінсона. Другий діагноз пов'язаний із психікою.

Політолог каже, нібито саме через "ці три діагнози" Путін приймає надзвичайно сильнодіючі препарати. Втім, скільки залишилося жити тирану він, не сказав.

"Щодо"терміну доживання", то навіть найкращі лікарі не можуть точно визначити горизонт. З дуже великою ймовірністю я можу повторити лише одне: очевидно, що від осені він не зможе здійснювати такий вплив, як зараз, на російську політику. Йому доведеться залишати публічну сферу і скорочувати об'єм своєї участі у державних справа", - каже російський політолог.

За його словами, диктатору після початку "спецоперації" йому довелося збільшити дозу препаратів для того, щоб підтримувати свій стан. "Це обертається руйнуванням організму пришвидшеним руйнуваннням", - наголосив історик.

Нагадаємо, 69-річний Путін на параді Перемоги був досить безпорадний. Кидалася у вічі хвороблива одутлість обличчя. Крім того, увагу привернула важка хода Путіна. Створювалося відчуття, що він намагається приховати кульгавість, або йому складно пересуватися. Під час самого параду його бачили з теплою ковдрою на колінах.

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