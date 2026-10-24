Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян прагне створити «найсильніші збройні сили у світі» завдяки прискоренню військової реформи за власною моделлю КНДР.

Про це він висловився під час час з’їзду командирів рот, повідомляє видання LADbible і державне агентство KCNA.

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«Побудувати найсильнішу армію шляхом підготовки найсильніших рот і прискорити військову революцію нашого зразка», — заявив північнокорейський лідер.

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42-річний диктатор заявив, що на горизонті «нова ера нарощування військових збройних сил». Досягти цього він планує, перетворивши армійські роти на універсальні бойові підрозділи, здатні поєднувати можливості різних родів військ і самостійно виконувати широкий спектр завдань.

За словами Кім Чен Ина, саме роти мають стати ключовою ланкою «сильної армії нової епохи». Він вважає, що посилення цих підрозділів дозволить у найкоротші терміни суттєво підвищити бойові спроможності війська і створити «найсильніші у світі збройні силі».

Він оголосив, що «розвиток найсильніших збройних сил світу» є пріоритетом порядку денного його країни. Мовляв, цього можна досягти шляхом «сприяння розвитку найсильніших компаній та прискорення військової революції нашого власного стилю».

Зауважимо, рота — це військовий підрозділ, який зазвичай нараховує від 80 до 150 солдатів, має певну спеціалізацію, наприклад піхотну, танкову або розвідувальну.

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За оцінками південнокорейських військових, армія КНДР налічує близько 1,28 млн військовослужбовців. Водночас значна частина звичайного озброєння країни застаріла, а реальний рівень боєздатності її армійських підрозділів важко визначити через закритість Північної Кореї.

Північ проти Півдня

Заяви Кім Чен Ина пролунали лише через кілька днів після того, як його молодша сестра Кім Йо Чжон оголосила «психологічну війну» проти Південної Кореї. З її слів, КНДР «не проявить милосердя», якщо буде завдано будь-якої «реальної шкоди нашій територіальній безпеці та безпеці наших військовослужбовців».

Зокрема, до кінця жовтня вздовж кордону мали запрацювати гучномовці для пропагандистських трансляцій. Зауважимо, обидві Кореї неодноразово використовували їх, але останні 16 місяців ці системи не працювали. Сеул зазвичай транслювала K-pop і новини з критикою режиму Кім Чен Ина, а Пхеньян вдавався до моторошних звуків, зокрема звірячого виття.

Окрім того, Пхеньян посилює укріплення на південному кордоні: встановлює міни, огорожі з колючого дроту, протитанкові загородження та інші фортифікаційні споруди.

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Чутки про смерть Кім Чен Ина

Зауважимо, заяви Кім Йо Чжон з’явилися після чуток про смерть Кім Чен Ина. Китайський дисидент, який проживає у США, Сє Ваньцзюнь повідомив у соціальних мережах, що Кім знепритомнів, впав у кому та був доставлений до Пекіна для екстреної допомоги, де згодом помер.

Після цього північнокорейське державне агентство KCNA опублікувало нові фотографії лідера КНДР. За повідомленням, він відвідав Національну виставку одягу та взуття в Пхеньяні. На знімках Кім Чен Ин оглядає експозицію разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою Чу Е.

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