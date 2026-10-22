Сестра Кім Чен Ина пригрозила «безжальною ліквідацією» і оголосила «психологічну війну» проти Південної Кореї

Кім Йо Джон / © Associated Press

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Напруження на Корейському півострові не вщухає. Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Йо Джон заявила про приведення в готовність «нових засобів реагування» і пропагандистських гучномовців уздовж кордону з Південною Кореєю.

Про це повідомляють видання Yonhap і RMF24/PAP.

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В офіційній заяві, опублікованій північнокорейським інформаційним агентством KCNA, Кім Йо Чен оголосила про рішучі дії через начебто загрози для КНДР. З її слів, «нові заходи реагування» приведуть в стан бойової готовності, а гучномовці, будуть готові вже за кілька днів.

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«Наші тактичні групи займають нові позиції, і протягом жовтня вздовж усього кордону запрацюють гучномовці для ведення психологічної війни проти Півдня», — заявила Кім Йо Чжон.

Водночас вона попередила владу в Сеулі, мовляв, будь-яку «помилку, що виникла внаслідок необережності», отримає негайну відплату і «безжальну ліквідацію» ворожих сил.

Напруга між Пхеньяном і Сеулом

Зауважимо, ситуація на кордоні між Північною Кореєю і Південною Кореєю загострилася у вересні, коли внаслідок вибуху міни в демілітаризованій зоні постраждали троє солдати Сеула. Проведене розслідування показало, що бомби були закладені північнокорейськими солдатами. Втім, Пхеньян відкинув ці висновки, назвавши їх сфабрикованими.

На заяви з Північної Кореї відреагував депутат південнокорейської Демократичної партії Кім Бьон Джу. Він звинуватив режим Кім Чен Ина у «нахабній і безсоромній» спробі поміняти місцями винного та потерпілого й зажадав вибачень.

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Втім, Кім Йо Джон не залишила ці слова без відповіді. У своїй заяві вона різко образила політика: «Я ще ніколи не зустрічала настільки дурної та жалюгідної людини. Закликаю його припинити нести нісенітниці й негайно замовкнути».

Нагадаємо, британський таблоїд The Sun поширив інформацію про можливі серйозні проблеми зі здоров’ям лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. За непідтвердженими чутками, він міг перенести крововилив у мозок і впасти в кому. Видання стверджує, що лідера КНДР нібито доправили до Китаю, де він може перебувати на лікуванні. Втім, наразі ця інформація не має офіційного підтвердження.

На тлі чуток Північна Корея оприлюднила нові фотографії Кім Чен Ина. Державне агентство KCNA повідомило, що 19 жовтня він відвідав Національну виставку одягу та взуття в Пхеньяні. На світлинах північнокорейський лідер оглядає експозицію разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою Чу Е.

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