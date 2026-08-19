Сестра Кім Чен Ина здивувала заявою про війська КНДР у Росії

Кім Йо Чжон / © Associated Press

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Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина та одна з найвпливовіших представниць керівництва КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян не планує відправляти до Росії ще до 50 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти України.

Її заяву цитує видання South China Morning Post.

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Кім Йо Чжон спростувала твердження президента України Володимира Зеленського про можливе направлення додаткового північнокорейського контингенту. За її словами, оцінки українського президента є «безпідставними» та являють собою «самостійно розіграну інсценізацію».

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Водночас Північна Корея вже безпосередньо допомагає Росії у війні.

За оцінками, у 2024 році Пхеньян направив до Курської області близько 14 тисяч військовослужбовців. Крім того, КНДР, за даними українських та незалежних оцінок, передала РФ мільйони артилерійських і мінометних снарядів, балістичні ракети та інше озброєння.

Кім Йо Чжон також заявила, що Пхеньян вважає політику Вашингтона ворожою, попри скорочення США масштабів спільних військових навчань із Південною Кореєю.

За її словами, відносини між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином нібито залишаються «справді чудовими», однак їй невідомо про нещодавні контакти між лідерами.

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Сестра Кім Чен Ина обіймає посаду заступниці керівника Центрального комітету Трудової партії Кореї та є членом Державної ради КНДР. , Кім Йо Чжон також керує відділом пропаганди та агітації і фактично є другою за впливовістю людиною в країні

Нагадаємо, президент Зеленський цього місяця заявляв про можливі плани Пхеньяна відправити до РФ від 30 до 50 тисяч військових.

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