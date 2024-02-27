Сеул приголомшив заявою щодо кількості боєприпасів, які КНДР передала Росії

КНДР, ймовірно, відправила Росії близько трьох мільйонів боєприпасів.

Від липня Північна Корея (КНДР) відправила в Росію близько 6700 контейнерів з мільйонами боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає The Guardian.

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За його словами, у контейнерах може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 тис. 122-мм снарядів.

"Ймовірно, це може бути суміш двох, і можна сказати, що було надіслано щонайменше кілька мільйонів снарядів", – сказав південнокорейський міністр про поставлені калібри снарядів.

В обмін на це Північна Корея отримала 9000 контейнерів, в основному з продуктами харчування, що допомогло стабілізувати ціни.

Шин Вон Сік додав, що сотні північнокорейських заводів з виробництва боєприпасів працюють приблизно на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії.

Але ті заводи, які виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють на повну потужність.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні. Йдеться про понад 10 партій боєприпасів.

Також Північна Корея, ймовірно, поставила кілька типів ракет до Росії.

За інформацією Reuters, КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю через спеціальну економічну зону.

4 січня у США заявили, що в широкомасштабних атаках РФ на Україну використовувалися ракети з Північної Кореї.

СБУ також знайшла підтвердження того, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР.

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