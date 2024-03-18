Сеул заявив, що Кім Чен ИН передав Росії кілька тисяч контейнерів з боєприпасами

Від минулого року Північна Корея відправила до Росії близько семи тисяч контейнерів, наповнених боєприпасами та іншою військовою технікою.

Таку заяву зробив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, повідомляє The Times.

Зазначається, що від початку 2022-го Північна Корея використовувала вторгнення Росії до України як відволікальний фактор, щоб активізувати випробування зброї, а також приєдналася до Москви щодо конфлікту. Адже північнокорейський лідер Кім Чен Ин намагається вийти з дипломатичної ізоляції та приєднатися до єдиного фронту проти Сполучених Штатів Америки.

За словами чиновників з Сеула та приватних експертів, в обмін на це КНДР, ймовірно, отримала необхідну продовольчу, економічну та військову допомогу, спрямовану на модернізацію сил Кім Чем Ина. Раніше чиновники США та Південної Кореї звинуватили Пхеньян в постачанні Росії артилерійських снарядів, ракет та іншого обладнання. Втім, обидві країни заперечують існування угоди про постачання зброї.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що спочатку Кім Чен Ин покладався на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для постачання зброї до РФ через їхній сухопутний кордон.

Видання пише, що за свою допомогу Північна Корея отримала понад дев'ять тисяч російських контейнерів, ймовірно, наповнених допомогою. Шін висловив підозру, що Кремль міг забезпечувати Пхеньян паливом, можливо, всупереч санкціям Ради Безпеки ООН, які жорстко обмежують імпорт до країни нафти та нафтопродуктів.

До слова, Шін Вон Сік зробив свою заяву через кілька годин після того, як південнокорейські та японські військові заявили, що Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності у свої східні води.

Нагадаємо, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що російська армія била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів. На Харківщині є один офіційно зафіксований випадок використання ракети типу Hwasong 11 (KN-23/24).

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