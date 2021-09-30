Сейм Латвії у другому читанні підтримав заборону георгіївської стрічки

Законопроєкт має пройти ще третє читання.

Латвійський Сейм підтримав зоборону використання георгіївських стрічок на публічних заходах.

Депутати ухвалили у другому читанні документ, повідомляє delfi.

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За словами голови комісії з прав людини Артусс Кайміньш, до другого читання не було подано жодної поправки. Утім, законопроєкт про використання стрічок на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах ще має пройти третє читання. Кайміньш вважає, що задорона таки буде утверджена.

"Забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах", - наголосив Кайміньш.

За його словами, неприйнятними є цінності, які символізує ця стрічка.

Слід зауважити, що Україна заборонила георгіївські стрічки ще в 2017 році. У травні цього року опитування "Демократичні ініціативи" показало, що 43% українців підтримали заборону георгіївської стрічки. Проти цього – 29% громадян. 16% заявили, що їм все рівно, а 13% - не визначились.

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