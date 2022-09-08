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Сейм Латвії затвердив незалежність Латвійської православної церкви від Кирила та РПЦ

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Сейм Латвії затвердив незалежність Латвійської православної церкви від Кирила та РПЦ

Фото: pixabay.com

Раніше президент Латвії Егілс Левітс ініціював зміну статусу Латвійської православної церкви, щоб та набула автокефального статусу.

Сейм Латвії підтримав законопроект про виведення Латвійської Православної церкви, що перебуває у складі РПЦ, з-під влади Московського Патріархату.

Про це повідомляє Delfi.

"Ухвалення закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської Православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської Православної церкви над нашою церквою", — заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш.

Законопроєкт має відновити історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою в Латвії.

Зазначається, що Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

Зазначимо, що у 1935-1940 роках Латвійська православна церква була під юрисдикцією Вселенського патріархату Константинополя. Після захоплення країни Радянським Союзом церкву підкорили владі РПЦ.

За даними латвійського Мін'юсту, на 2020 рік у власності ЛПЦ було 128 діючих храмів та інших релігійних споруд, у яких служили 114 кліриків. Загальна кількість парафіян становила 250 тис., що робить ЛПЦ третьою найбільшою церквою Латвії (після лютеран – 700 тис., католиків – 324 тис.).

Раніше повідомлялося, що глава УПЦ МП Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами та побажав "щоб бог оберігав усіх людей на полі бою"

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