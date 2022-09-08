Сейм Латвії затвердив незалежність Латвійської православної церкви від Кирила та РПЦ

Раніше президент Латвії Егілс Левітс ініціював зміну статусу Латвійської православної церкви, щоб та набула автокефального статусу.

Сейм Латвії підтримав законопроект про виведення Латвійської Православної церкви, що перебуває у складі РПЦ, з-під влади Московського Патріархату.

Про це повідомляє Delfi.

"Ухвалення закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської Православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської Православної церкви над нашою церквою", — заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш.

Законопроєкт має відновити історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою в Латвії.

Зазначається, що Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

Зазначимо, що у 1935-1940 роках Латвійська православна церква була під юрисдикцією Вселенського патріархату Константинополя. Після захоплення країни Радянським Союзом церкву підкорили владі РПЦ.

За даними латвійського Мін'юсту, на 2020 рік у власності ЛПЦ було 128 діючих храмів та інших релігійних споруд, у яких служили 114 кліриків. Загальна кількість парафіян становила 250 тис., що робить ЛПЦ третьою найбільшою церквою Латвії (після лютеран – 700 тис., католиків – 324 тис.).

Раніше повідомлялося, що глава УПЦ МП Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами та побажав "щоб бог оберігав усіх людей на полі бою"

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