Сейсмолог попереджав про руйнівний землетрус у Туреччині: чи можна було уникнути катастрофи і врятувати тисячі життів

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс ще за три дні до стихійного лиха передбачив, що у Туреччині та Сирії станеться руйнівний землетрус. Втім, деякі користувачі соцмереж поставили це під сумнів, назвавши його псевдонауковцем.

Чи можна передбачити землетрус і хто ще прогнозував катастрофу - читайте у матеріалі news18.

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Хто ще передбачав стихійне лихе

Крім голландського сейсмолога, про небезпеку попереджав також експерт із гірничої геології, наук про Землю та землетрусів Серкан Ічеллі. У грудні 2022 року у Daily Sabah він скаказ , що очікується потужний землетрус у Мармуровому регіоні Туреччини - найбільш густонаселений мегаполіс країни. За його прогнозами, незначний землетрус статися по Стамбулу, а в Егейському регіоні станеться катастрофічний землетрус.

Однак він заявив, що інтенсивність землетрусу не перевищить 7,0 балів за шкалою Ріхтера, оскільки землетрус Гьольчук у 1963 і 1999 роках значно знизив рівень напруги в Мармарі. " Тому землетрус силою більше 5,8-6,2 балів у Мармуровому морі неможливий", — сказав він тоді.

Чи можна передбачати землетруси

За даними г еологічна служби США від 6 лютого, прогнози землетрусів не підтверджені науковими доказами, оскільки землетруси є природним явищем.

"Прогнози надто узагальнені, і якщо відбувається землетрус, який певною мірою відповідає їхньому прогнозу, вони заявляють про успіх, незважаючи на те, що один або кілька передбачених ними елементів різко відрізняються від того, що сталося насправді, що робить прогноз невдалим", - йдеться у заяві відомства.

У звіті сказано, що так званим передвісником зазвичай є:

низка незначних землетрусів,

підвищення рівнів води у водах,

дивна поведінка тварин,

" На жаль, більшість таких провісників часто відбуваються без землетрусу, тому зробити точний прогноз неможливо. За наявності наукового обґрунтування замість цього можна зробити імовірний прогноз", - підсумовують американські геологи.

Туреччина є сейсмонебезпечною зоною

У звітах американської геологічної служби зазначається, що Туреччина розташована в одному з сейсмоактивних регіонів планети.

Одним із районів, які постраждали від землетрусу магнітудою 7,4, який стався в Туреччині в 1999 році і став одним із найгірших за останні десятиліття, був Дюздже. Нагадають, що п онад 17 000 людей загинули під час землетрусу.

Автори, посилаючись на статтю Guardianя, запевняють, що експерти вже давно попереджають, що Стамбул, який дозволив велике будівництво без гарантій безпеки, може бути повністю зруйнований сильним землетрусом.

Нагадаємо, відповідно до інформації порталу volcanodiscovery, у світі за останню добу сталося понад 1000 землетрусів.

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