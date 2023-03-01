Сейсмолог, який передбачив трагедію в Туреччині, попередив про “мегаземлетрус” у Росії

Дуже сильну сейсмічну подію науковець прогнозує у перший тиждень березня.

Учений із Нідерландів Френк Хугербітс, який спрогнозував руйнівні підземні поштовхи в Туреччині та Сирії, заявив що Росія постраждає від "мегаземлетрусу".

Такий прогноз з’явився на його YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

За словами вченого, упродовж першого тижня березня на Землі може статися "мегаземлетрус" магнітудою 8,5 і вище.

“Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне”, — сказав Хугербітс.

Він наголосив, що загалом у перший тиждень березня може спостерігатися сильна або дуже сильна сейсмічна подія.

Також читайте Ердоган не буде скасовувати вибори через землетруси: відбудуться вчасно

“Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Коли земля починає тремтіти, ви повинні мати можливість дуже швидко вибратися зі свого будинку чи будівлі. Це врятує життя", - пояснив учений.

Як передають російські пропагандисти, російські експерти розкритикували заяви дослідника. Директор Інституту теорії прогнозу землетрусів і математичної геофізики РАН Петро Шебалін назвав його віщуном по зірках, а не вченим. Директор Камчатського відділення Геофізичної служби РАН Данило Чебров запевнив, що ознак землетрусу на півострові немає.

Нагадаємо, за три дні до руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії Френк Хугербітс попереджав про катастрофу на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: