Шахрай видавав себе за Ердогана: телефонував посадовцям та бізнесменам

У Туреччині затримали чоловіка, який видавав себе за президента Реджепа Таїпа Ердогана, імітувавши його голос за допомогою штучного інтелекту. Шахрай телефонував посадовцям та бізнесменам, але зміст його розмов не розголошують.

Про це повідомляє видання TRT Haber з посиланням на інформацію Організації національної розвідки Туреччини (МІТ).

У повідомленні йдеться, що чоловік, який вдавав Ердогана, використовував для здійснення телефонних дзвінків понад десяток телефонних номерів, придбаних у іноземців. Однак, МІТ відстежила ці номери та змогла встановити його особу та місце перебування.

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"Підозрюваний був спійманий за короткий час і переданий підрозділам безпеки завдяки таємній роботі підрозділів МІТ із питань кібербезпеки", – йдеться в повідомленні.

У турецькій спецслужбі попередили, що заходи проти шахрайства з іменем, голосом та ідентифікацією будуть посилюватися.

Змісту телефонних розмов шахрая від імені Ердогана із турецькими посадовцями та бізнесменами не розголошують.

Нагадаємо, раніше на відеохостингу YouTube з’явився кліп, у якому нейромережа голосом Олександра Лукашенка співає для президента Росії Володимира Путіна відомий у радянські часи естрадний хіт “Східна пісня”.

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