Шахраї у соцмережах полюють на нових жертв: хто опинився у групі ризику

Шахраї у соціальних мережах видають себе за представників служби підтримки клієнтів авіакомпаній, щоб вкрасти конфіденційні дані пасажирів.

Експерти з захисту прав споживачів попередили, що з початком туристичного сезону у соціальних мережах набирає обертів новий вид кібершахрайства. Зловмисники знаходять пасажирів авіакомпаній й за допомогою фейкових акаунтів отримують їхні особисті дані, доступ до банківських рахунків тощо.

Про це повідомив портал Which?

Під час високого туристичного сезону, коли багато людей їдуть у відпустки, значно збільшується навантаженість компаній-перевізників. Аеропорти та літаки переповнені, пасажири поспішають, співробітники втомлюються. Через напругу частішають людські помилки та неприємні інциденти – багаж може загубитися, рейс – затриматися. Також пасажири бувають незадоволені місцем у літаку чи якістю обслуговування. А на емоціях між людьми виникають конфлікти, які потребують втручання авіакомпанії.

У таких ситуаціях незадоволені клієнти часто хочуть розголосу інциденту і пишуть про свій негативний досвід у соцмережах та скаржаться в коментарях на сторінках авіакомпаній. Саме на таких пасажирів і полюють шахраї.

Автори статті зазначають, що аферисти реєструють фейкові акаунти у соцмережах, зокрема на платформі X, вишукують повідомлення, в яких згадуються авіакомпанії, та звертаються до користувачів, що їх написали, від імені служби підтримки клієнтів.

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Такі фейкові акаунти часто використовують справжні логотипи компаній і ніки, які дуже схожі на назви авіаперевізників. У багатьох випадках пасажири не помічають невідповідність, що робить їх легкими жертвами аферистів.

В особистому листуванні шахраї зазвичай "перепрошують за незручності" та повідомляють, що "питання передано у відповідний відділ". А далі запитують номер телефону або просять перейти за посиланням чи встановити додаток "для отримання допомоги".

Журналісти зазначили, що шахраї часто реагують дуже швидко, тому що використовують спеціальних "ботів", які автоматично відстежують повідомлення користувачів за відповідними запитами.

Автори статті попередили авіапасажирів про необхідність бути пильними. Адже посилання, надіслані зловмисниками можуть вести на фішингові вебсайти, які крадуть дані для доступу до банківських рахунків.

Нагадаємо, зловмисники розсилають користувачам популярного месенджера шахрайські повідомлення. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку, щоб згодом отримати персональні дані або виманити гроші.

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