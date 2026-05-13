"Шахед" залетів до Молдови під час російської атаки: що відомо

Молдова / © Associated Press

Під час російської атаки по Україні безпілотник залетів на територію Молдови. Дрон рухався з боку Вінницької області та пролетів над кількома районами країни.

Міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни безпілотником у середу, 13 травня.

Повідомлення Міноборони Молдови. / © МЗС Молдови у Facebook

За даними відомства, о 16:00 дрон перетнув державний кордон з напрямку Могилева-Подільського Вінницької області у бік села Саука Окницького району.

Інформацію про політ надала Служба повітряних операцій Національної армії Молдови.

О 16:05 безпілотник помітили місцеві жителі над містом Бєльці. Він рухався у напрямку Унгенського району. Пізніше, о 16:19, дрон зафіксували системи спостереження за повітряним простором Національної армії в районі села Лепушна Хинчештського району.

Ще за кілька хвилин, о 16:23, безпілотник виявили поблизу села Керпінень у тому самому районі. За даними молдовського Міноборони, апарат зберігав напрямок руху на південну частину країни.

У відомстві також повідомили, що повітряний простір у північній частині Молдови тимчасово закрито.

Масована атака 13 травня

Нагадаємо, 13 травня Росія завдає масованої атаки по низці областей заходу та центру України — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.

В ГУР заявили, що комбінована повітряна атака Росії по Україні може мати тривалий характер. У розвідці попереджають, що ворог використовує ударні безпілотники для перевантаження української системи ППО та підготовки до наступних хвиль атак.

