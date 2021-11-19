"Шалено гарячу" британку з велетенськими грудьми регулярно блокують у TikTok: який вигляд має жінка

За правилами TikTok, контент, який зображає, наприклад, жіночі соски, заборонений.

Британка каже, що TikTok "дискримінує" її тому, що у неї пишні груди.

Про це пишуть Daily Star і New York Post.

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40-річна Ширлі Флінн, яка родом із Вест-Мідлендсу, у TikTok хизується своєю пишною фігурою в бікіні та клубному одязі. За її словами, пікантний контент вона пубілкує не через гроші, а тому, що це хобі приносить їй задоволення.

Британка стверджує, що за 16 місяців перебування в TikTok було заблоковано сім її облікових записів в соцмережі.

"Я дійсно демонструю багато декольте і публікую якийсь кокетливий вміст, але в ньому немає оголеності та сексуальної активності. Я не чіпаю себе чи щось подібне", – наполягає вона.

Дівчина каже, що її відео в TikTok все одно видаляють, навіть коли вона намагається приховати своє декольте. Це спонукало Флінн зняти відео під назвою "Big Boobs Matter" у спробі згуртувати TikTokers навколо її справи. Утім, цей кліп також було видалено.

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За правилами компанії, забороняються відео, вміст, який "явно або неявно зображує сексуальні дії, включаючи проникливий і непроникаючий секс, оральний секс або еротичні поцілунки". Крім того, заборонено вміст, який зображає, наприклад, жіночі соски або сідниці.

В обліковому записі також є деякі відео, які були опубліковані в TikTok до того, як їх було видалено. Підписники часто залишають коментарі під кліпами, описуючи Флінну як "сексуальну" та "шалено гарячу".

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