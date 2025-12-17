Шанс для НАТО підготуватися до війни: експерт сказав, як можна відкинути Росію в розвитку на роки

Авіаексперт Валерій Романенко

Реклама

Європа втрачає унікальний шанс убезпечити себе від російської агресії на найближчі роки. Надання Україні далекобійних ракет, таких як Taurus або достатньої кількості Storm Shadow, могло б кардинально змінити безпекову ситуацію не лише на фронті, а й у всій Європі.

Таку думку висловив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі «Київ24».

Експерт зауважив, якби партнери надали Україні достатню кількість далекобійної зброї, ЗСУ змогли б зруйнувати російський військово-промисловий комплекс. Це змусило б Москву відновлювати виробництво з нуля, даючи Європі дорогоцінний час на підготовку.

Реклама

Ідеальний сценарій для Європи

За словами експерта, Захід поки що не усвідомлює повною мірою той шанс, який відкривається перед ним завдяки можливостям ЗСУ.

«Для Європи була б ідеальна ситуація, коли б вони дали нам далекобійну зброю, і ми б просто знищили російську військову промисловість. Європа отримала б серйозний час на підготовку до можливого російського вторгнення. Ну там через Прибалтику, чи іншими шляхами, там через Білорусь», — зазначив Романенко.

Однак, як зауважує аналітик, європейці «поки що не сприймають це за шанс».

Змусити РФ починати з нуля

Романенко підкреслює: якби Україна отримала ракети типу Tomahawk або масовані поставки німецьких Taurus, це дозволило б вивести з ладу ключові російські підприємства, що знаходяться в зоні досяжності.

Реклама

Це призвело б до колапсу виробничих ланцюжків ворога.

«Тоді росіяни змушені були б починати з нуля: будувати технологічні процеси на основі китайських поставок, китайських комплектуючих. Фактично створювати модифікації нових зразків зі значними часовими… (затримками — ред.)», — пояснив експерт.

Такий сценарій змусив бы Кремль витрачати роки на відновлення потенціалу, замість того щоб накопичувати сили для нових агресій.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з президентом Чехії продовження постачання боєприпасів. Так звана «чеська ініціатива» уже дала Україні 1,8 млн боєприпасів.