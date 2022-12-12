Шантаж не вдався, на російському газі "поставили хрест": експерт - про крах "Газпрому"

За словами експерта, на "Газпром" чекають позови до суду і, ймовірно, банкрутство.

Російському диктаторові Путіну більше не вдається шантажувати Європу енергоресурсами. Європа скоротила споживання газу з РФ на 24%, а європейські сховища заповнені на 90%.

Про це розповів експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев, інформує FREEДОМ.

Рябцев зауважив, що Європа кардинально змінила політику щодо співпраці з РФ в енергетичній сфері. Якщо раніше Європа здебільшого підігравала Росії і залучала російські компанії практично у всі енергетичні проєкти спільного інтересу, то тепер така співпраця завершилася.

"І це означає, що жодні пропозиції російських компаній не вітаються та не підписуються. А якщо так, то це означає, що європейці і зараз розраховують насамперед на власні сили, чого не було ще рік тому", — каже експерт.

За його прогнозами, європейські газові сховища і наступного року будуть заповнені. Зокрема, через так звану сланцеву революцію в США (видобуток сланцевого газу).

Рябцев вважає, що на російському газі "вже поставили хрест", а на "Газпром" чекають позови в арбітражі від компаній, які розраховували отримати цього року певні обсяги газу.

"Оскільки "Газпром" з надуманих причин відмовився від постачань, на нього чекають дуже солідні виплати. Ну або банкрутство", — підсумував експерт.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що Путін чекає на зиму і морози, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко також вважає, що у диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

Водночас в ОП певні, що Європа звільняється від газової голки Росії і тому можна говорити про "кінець епохи "Газпрому".

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