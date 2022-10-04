Шантаж Росії триває: "Газпром" погрожує Молдові повністю перекрити постачання газу

Російський монополіст вже скоротив постачання до Молдови на 30%.

Російський газова компанія "Газпром" пригрозила Молдові відключити постачання газу 20 жовтня.

Про це йдеться у заявах компаній.

Так, "Газпром" вимагає від Молдови оплатити газ, який Росія постачає до невизнаного Придністров'я.

"Газпром" залишає за собою всі свої права, у тому числі право на повне припинення постачання у разі порушення зобов'язання щодо оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ "Молдовагаз", – йдеться у заяві російського монополіста.

Молдовська державна енергокомпанія Energocom отримала ліцензію від румунського Національного агентства з регулювання енергетики на торгівлю газом. Energocom тепер може купувати та продавати газ на ринку Румунії.

Молдова також обрала сім компаній, які забезпечуватимуть її газом, якщо "Газпром" припинить постачання.

Energocom має доступ до газових сховищ в Україні. Наприкінці вересня компанія закупила 15 млн. кубометрів газу двома партіями. Його направлять до ПХГ в Україні. У ньому газ зберігатиметься на випадок перебоїв із поставками.

Віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину заявив, що державне підприємство Moldelectrica підписало угоду з Transelectrica Romania на екстрене постачання електроенергії у разі потреби. За його словами, ці кроки підвищують рівень енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, "Газпром" скоротив постачання природного газу до Молдови в суботу, 1 жовтня, приблизно на 30%.

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