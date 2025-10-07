Реклама

У понеділок, 6 жовтня, американський Сенат вп’яте за останні майже три тижні не зміг відновити фінансування роботи уряду. Це означає, що «шатдаун» — зупинка фінансування федеральних органів влади через неухвалення Конгресом відповідного закону (по суті, бюджету на наступний рік) — продовжується.

Республіканці наполягали на ухваленні своєї бюджетної резолюції щодо тимчасового продовження фінансування уряду до 21 листопада, яка вже пройшла Палату представників. Демократи ж мають свій проєкт, який передбачає продовження пільгового доступу до медичного страхування за програмами Obamacare та Medicaid, який збігає вже наприкінці 2025 року. Скорочення фінансування цих програм передбачене ухваленим влітку цього року One Big Beautiful Bill — «Одним великим прекрасним законом» Трампа — який також продовжив податкову реформу.

Враховуючи, що, за словами спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, до 13 жовтня включно законодавці працюють на округах, тому засідань не буде, а представники Білого дому неофіційно через ЗМІ погрожують звільнити 18 тис. федеральних службовців, від свого варіанту проєкту тимчасового продовження фінансування уряду республіканці не відмовляться. Демократи теж навряд чи поступляться своїми вимогами за рік до проміжних виборів до Конгресу — 3 листопада 2026 року американці переобиратимуть всю Палату представників і третину Сенату.

Реклама

Тож, як бачимо, шатдаун, в який поринули США, — це не просто чергове загострення між республіканцями та демократами, — а старт передвиборчої кампанії до Конгресу. Як ці події розгортатимуться далі, та чи вплине зупинка фінансування уряду на допомогу Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще не повний шатдаун, але ставки дуже високі

Не можна сказати, що від 1 жовтня США поглинув повний шатдаун. Так, на сьогодні близько 750 тис. федеральних службовців перебувають у вимушеній відпустці. NASA, багато міністерств і навіть Державний департамент та Пентагон не виконують на 100% своїх функцій. Наприклад, близько 41% штату Міністерства охорони здоров’я відправили в неоплачувану відпустку. Інші ж — або отримують зарплату з інших джерел фінансування, або продовжують працювати безоплатно.

За словами експертів, з мінімальними політичними ризиками для себе республіканці та демократи можуть вийти з «шатдауну» до 15 жовтня. Це неофіційна дата, до якої фінансуються виплати військовослужбовцям. І, як би республіканці й особисто Дональд Трамп не намагалися скинути провину за «шатдаун» саме на демократів, мовляв, вимагаючи відновити фінансування медичних страхових програм Obamacare та Medicaid, демократи хочуть вибити пільги для нелегальних мігрантів, результати нещодавнього опитування CBS News свідчать: у зупиненні роботі уряду 39% американців звинувачують саме Трампа та республіканців, 30% — демократів; тоді як ще 31% — обидві партії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликає демократів проголосувати саме за республіканський варіант бюджетної резолюції про тимчасове відновлення фінансування уряду до 21 листопада. За цей час, за його словами, буде не просто багато часу — «буде вічність», щоб погодити всі спірні з демократами питання. Натомість, за словами лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, треба, щоб висловився особисто президент Трамп, який наразі намагається публічно не втручатися в баталії на Капітолійському пагорбі.

Реклама

Хоча, ці закиди демократів теж не є правдивими, адже минулого тижня Трамп зустрічався з лідерами Конгресу. А в понеділок, 6 жовтня, після того, як Сенат впʼяте провалив спробу відновити фінансування уряду, Трамп вперше заявив, що готовий до компромісу з демократами щодо суперечливих питань охорони здоровʼя.

«Зараз у нас тривають переговори з демократами, які можуть призвести до дуже позитивних результатів. І я говорю про позитивні речі щодо охорони здоров’я», — додав Дональд Трамп.

Після виборів у листопаді 2024 року республіканці контролюють як Сенат, так і Палату представників. Тобто Трамп має свою монобільшість у Конгресі. Втім, для ухвалення рішень щодо фінансування уряду в Сенаті, де республіканці мають 53 місця, треба 60 голосів. Тому їм треба домовлятися з демократами.

Для останніх трохи більше ніж за рік до проміжних виборів до Конгресу, коли американці переобиратимуть всю Палату представників і трохи більше третини Сенату, критично важливо зберегти доступ їхніх виборців до програм медичного страхування Obamacare та Medicaid. Інакше величезна частина електорату за них просто не проголосує, бо вже від 2026 року внески на медичне страхування для приблизно 10 млн американців зростуть на більш ніж 100%. Загалом же «Один великий прекрасний закон» Трампа передбачає скорочення за всіма федеральними програмами охорони здоров’я та на продовольчу допомогу протягом наступного десятиліття на понад $1 трлн.

Реклама

Зовнішня політика: чому шатдаун зробив тільки гірше

Експерти та посадовці з різних європейських країн, з якими ТСН.ua мав нагоду поспілкуватися в Берліні та Парижі протягом останніх кількох тижнів, і без шатдауну відзначали суттєві труднощі в комунікації з американськими посадовцями.

«National Security Council (Рада нацбезпеки США при Білому домі — Ред.) просто розвалений. У Держдепі половина ключових відділів, так видається, просто не функціонує. Уявіть, вашому уряду треба вирішити якесь питання, а у Вашингтоні у потрібному відомстві немає не те, що людини, — просто цілих відповідних за це департаментів», — сказав ТСН.ua в Берліні на одному із заходів німецький високопосадовець.

Дійсно, ще від травня цього року Трамп почав, де-факто, розвалення Ради нацбезпеки США при Білому домі, зокрема підрозділів з питань Європи та Росії, з передачею її повноважень Пентагону й Держдепу. Проте, суттєве скорочення персоналу торкнулося й самих Міністерства оборони та Державного департаменту, а також американської розвідки. Тож, зауваження європейських посадовців, які ТСН.ua також чув і від провідних європейських експертів, щодо відсутності нормальної комунікації Вашингтона з європейськими союзниками, цілком виправдані. До того ж, все це зараз помножене ще й на «шатдаун». Наприклад, багато американських дипломатів і політиків просто скасовують свою участь у різних заходах за кордоном.

Чи позначився шатдаун у США на допомозі Україні? Наприкінці минулого тижня британське видання The Telegraph повідомило, що часткове призупинення фінансування американського уряду може суттєво затримати постачання зброї Україні, зокрема під загрозою масштабний проєкт щодо дронів. Йдеться, вочевидь, про ініціативу Drone Deal — закупівлю українських дронів у межах п’ятирічної угоди, та спільне виробництво окремих зразків, — яку українська делегація минулого тижня обговорювала з представниками Пентагону, Конгресу та військовими під час візиту до США.

Реклама

«Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід», — повідомив минулого тижня секретар РНБО Рустем Умєров.

Речник українського МЗС Георгій Тихий запевнив, що переговори щодо дронової угоди між Україною та США тривають, як це і було заплановано, і постачання продовжують надходити, шатдаун не позначився на допомозі Україні. Амбасадорка України у США Ольга Стефанішина теж заявила, що часткова зупинка фінансування американського уряду не має прямого впливу на постачання озброєнь Україні.

«Всі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком», — додала Ольга Стефанішина.

Варто також нагадати, що влітку США та НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список пріоритетних вимог для України» — Ред.), яка передбачає закупівлю американської зброї для України коштом європейських країн. Адже, ще під час передвиборчої кампанії минулого року Дональд Трамп обіцяв, що більше не буде надавати Україні безоплатну військову допомогу. Наприклад, у вересні ЗМІ повідомляли, що Україна вже отримала зброю з першого схваленого адміністрацією Трампа пакету, який складається з двох постачань, на $500 млн.

Реклама

Водночас, багато експертів відзначають, що головні питання щодо зовнішньої політики, зокрема й взаємодії з європейськими союзниками щодо військової допомоги Україні, відбуваються у Вашингтоні ледь не у «ручному» режимі. Це вкотре підтверджується свіжою заявою Трампа щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk.

«Я майже вирішив, значною мірою. Думаю, хочу знати, що вони з ними зроблять, куди саме їх спрямують. Гадаю, мені варто це з’ясувати», — заявив президент США в понеділок, 6 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Українські посадовці та західні аналітики закликають не поспішати з висновками, що вже, умовно, завтра Україна отримає американські ракети Tomahawk. Адже США мають у своєму арсеналі інші потужні системи, які Київ за ці майже чотири роки повномасштабної війни досі не отримав. Це, наприклад, ракети JASSM. До того ж, заява Трампа про начебто майже ухвалене ним рішення надати Україні Tomahawk може бути черговим «запрошенням» Путіна нарешті сісти за стіл переговорів про «замороження» війни проти України. Проте, незрозуміло, якими будуть дії Білого дому, коли Кремль вкотре це проігнорує, ще й у розпал передвиборчої кампанії у США на проміжних виборах до Конгресу.