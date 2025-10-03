Шатдаун у США загрожує постачанню зброї для України

Постачання американської зброї Україні / © ТСН.ua

Через призупинення роботи уряду США (шатдаун) Україна попереджає про можливі затримання у постачаннях їй американської зброї. Переговори щодо військової підтримки були заморожені після того, як федеральний уряд 1 жовтня припинив роботу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сотні тисяч держслужбовців відправили у вимушені відпустки після невдачі демократів і республіканців у погодженні держбюджету. Це поставило під сумнів перемовини щодо можливої угоди між США та Україною про дрони, повідомило джерело в українському уряді. Тим часом гуманітарні організації попереджають про «масовані атаки» Росії «безпрецедентної інтенсивності» на тлі шатдауну у США.

Українська делегація прибула до Вашингтона 30 вересня для зустрічей з Білим домом з метою погодження угоди про обмін технологіями безпілотників — у цій галузі Київ має світове лідерство — в обмін на американські роялті. Однак через шатдаун ці переговори опинилися під загрозою, бо федеральних працівників попросили залишатися вдома.

«Я не бачу, як вони продовжаться. Найбільше занепокоєння викликає те, що в нас триває багато перемовин про майбутні постачання [зброї]. Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через цей шатдаун», — сказало джерело в українському уряді.

Джерело також зазначило, що «інші українські делегації, які мали прибути найближчими тижнями, зараз переглядають свої плани».

Майбутня угода щодо дронів, що може коштувати мільярди доларів, має підтримку президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського і могла б стати ключовим кроком у зміцненні безпекового партнерства між Вашингтоном і Києвом.

Минулого місяця США погодили пакет допомоги Україні на 500 млн дол. — перший після повернення Трампа до Білого дому, фінансований за рахунок внесків країн НАТО. Наразі неясно, чи вплине шатдаун на ці постачання.

Скасування перемовин між українськими та американськими посадовцями посилює занепокоєння, що недавнє потепління у відносинах може зійти нанівець саме тоді, коли Україна зазнає великих втрат на фронті.

«Зараз ми спостерігаємо російські атаки на Україну безпрецедентної інтенсивності, і Україна потребує постійного постачання нової зброї, щоб відбивати ці масовані удари. Поки Путін нарощує свою війну проти України та європейських країн, цей шатдаун у США подає дуже поганий сигнал, який може підірвати європейську безпеку, адже і Європа, і Україна значною мірою залежать від американської зброї у протидії російській агресії», — розповів виконавчий директор організації Hope for Ukraine Юрій Боєчко.

Нагадаємо, Конгрес США не зміг домовитися про фінансування, що призвело до шатдауну — зупинки роботи уряду. Причиною стали провал переговорів між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров’я, а також використання ситуації для впливу на проміжні вибори 2026 року.

Зауважимо, ще в липні Зеленський повідомив, що обговорює з Трампом потенційну «мегаугоду». Суть домовленості: США купують перевірені в боях українські дрони, а Україна зобов’язується закуповувати значну кількість американського озброєння.