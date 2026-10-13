Ще гірше, ніж під час Холодної війни: у MI5 попередили про нову загрозу з боку РФ

Очільник MI5 Сер Кен Маккаллум / © Associated Press

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Британська служба контррозвідки MI5 виділяє на протидію державним загрозам більше ресурсів, ніж за часів Холодної війни. Загрози з боку іноземних противників зросли вчетверо, через що боротьба зі шпигунством і диверсіями за масштабами зрівнялася з протидією тероризму.

Про це під час щорічної промови в штаб-квартирі спецслужби в Лондоні заявив очільник MI5 сер Кен Маккаллум, передає BBC.

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Росія залишається головним агресором

За словами очільника контррозвідки, Російська Федерація зберігає статус «агресора номер один». Кремль веде проти європейських країн «гібридну війну», водночас обережно уникаючи безпосереднього провокування спільної відповіді НАТО.

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Маккаллум підкреслив, що просування РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну є «мінімальним і жахливо дорогим». Крім того, вислання майже 1000 російських дипломатів і шпигунів з Європи фактично знищило традиційну агентурну мережу Кремля.

«Зі знешкодженням традиційної прихованої присутності глобальний інструментарій Кремля ослаб. Тому ми бачимо, як вони гарячково намагаються платити злочинцям для виконання своїх завдань. Це не дії великої держави зі стратегічною перевагою», — наголосив очільник MI5.

Іранський терор та загрози з боку Китаю

Окрім Росії, масштабну гібридну кампанію у Великій Британії розгортає Іран. За останній рік MI5 провела понад 50 затримань осіб, пов’язаних з іранською діяльністю, яка спрямована не лише проти єврейських громад, а й проти військових об’єктів.

Для протидії шпигунству з боку Росії, Ірану та Китаю спецслужби активно застосовують Закон про національну безпеку 2023 року.

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Тероризм, штучний інтелект та загроза біозброї

Сер Кен Маккаллум також попередив про нові технологічні ризики. Спецслужби вже фіксують спроби терористів використовувати штучний інтелект для розвідки та організації атак, зокрема за допомогою дрон-технологій з ШІ.

Найбільше занепокоєння контррозвідки викликає потенційне використання ШІ для створення або модифікації біологічної зброї. Наразі ця загроза ще не є реалізованою, але MI5, GCHQ та MI16 уже тісно співпрацюють із Британським інститутом безпеки ШІ задля її нейтралізації.

Загалом рівень терористичної загрози у Великій Британії залишається «високим». Окрім традиційних ісламістських угруповань (Аль-Каїда, ІДІЛ), стрімко зростає небезпека з боку ультраправих екстремістів. Екстремістські ідеї активно поширюються серед молоді через Інтернет — нещодавно MI5 розслідувала справу радикалізованого 13-річного підлітка, що допомогло іноземним партнерам попередити кривавий теракт за кордоном.

Раніше ми писали про те, що Україна передала Британії секретні розвіддані, та пояснювали, як це працюватиме проти РФ. Українські дані з поля бою можуть допомогти Британії протидіяти російському шпигунству та диверсіям. Йдеться про платформу Avengers, яка обробляє інформацію з тисяч камер і сенсорів.

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