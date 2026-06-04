Ще одна країна хоче вислати українських чоловіків додому: що пропонує

Тимчасовий захист для українських чоловіків у ЄС / © ТСН

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У Люксембурзі міністри внутрішніх справ ЄС обговорять майбутнє українських біженців. Австрія наполягає на тому, аби більше не надавати тимчасовий захист для чоловіків 23-60 років, аргументуючи це потребами економіки та оборони України.

Про це пише Welt.

Під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС 4 червня вперше розглядатиметься чутливе питання щодо можливого перегляду підходів до надання захисту українським біженцям. Зокрема, обговорюється варіант суттєвого скорочення кількості нових отримувачів тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

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Йдеться про те, що від березня 2027 року українські чоловіки віком від 23 до 60 років, яким заборонено виїзд за межі країни, можуть втратити право на автоматичне отримання тимчасового захисту в ЄС. Водночас ці зміни не мають торкнутися тих, хто вже перебуває на території держав-членів Союзу.

Обговорення цього питання наразі перебуває на початковому етапі. Проте під час попередніх консультацій між країнами ЄС стало зрозуміло, що низка урядів підтримує ідею припинення надання чоловікам віком від 23 до 60 років захисту відповідно до так званої Директиви про масовий наплив. Цей механізм дозволяє оперативно надавати допомогу біженцям без проходження тривалих процедур розгляду заяв на притулок.

Австрія за припинення автоматичного захисту для українських чоловіків

«Починаючи від березня 2027 року, автоматичного статусу захисту для українських чоловіків більше не повинно бути. Самій Україні потрібні її громадяни-чоловіки призовного віку», — заявив напередодні зустрічі в Люксембурзі міністр внутрішніх справ Австрії Ґергард Карнер.

За словами міністра, така ініціатива може принести користь як Австрії, так і самій Україні. Він зазначив, що державі необхідні чоловіки призовного віку не лише для оборони, а й для підтримки економічного потенціалу країни.

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Як повідомили в австрійському МВС, зараз необхідно «діяти швидко», щоб вчасно підготувати необхідні зміни та забезпечити правову визначеність для людей, яких вони стосуватимуться.

Водночас у Брюсселі спеціальні робочі групи, які займаються підготовкою засідань міністрів внутрішніх справ, уже розглядають можливі механізми максимально простого впровадження нових правил. Серед варіантів, що обговорюються, — використання штампа про виїзд з України як підтвердження законності перетину кордону чоловіком.

Зазначається, що згідно з українським законодавством, від серпня 2025 року чоловікам віком від 18 до 22 років знову дозволили виїжджати за межі України. Через це вони не підпадають під можливі нові обмеження.

Повернення мігрантів з ЄС — блок робить ставку на депортаційні центри

Ще однією ключовою темою зустрічі міністрів внутрішніх справ європейських країн стане обговорення так званого Регламенту ЄС щодо повернення мігрантів.

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Кілька днів тому Євросоюз остаточно погодив нові підходи до міграційної політики, які передбачають посилення контролю та жорсткіші заходи щодо шукачів притулку, чиї заяви були відхилені. У перспективі таких людей можуть скеровувати до депортаційних центрів (Return hubs), розташованих у третіх країнах за межами ЄС, якщо їх не вдасться оперативно повернути до держав походження.

Необхідність такого рішення пояснюють тим, що чимало країн відмовляються приймати назад власних громадян, побоюючись, зокрема, зростання рівня злочинності або додаткового навантаження на систему соціального забезпечення.

Запропонований механізм передбачає укладання відповідних домовленостей із третіми країнами. Вони зможуть приймати мігрантів, а натомість, ймовірно, отримуватимуть фінансову підтримку або певні переваги у сфері видавання віз для своїх громадян.

Наразі Німеччина та Австрія активно працюють над підготовкою таких домовленостей. Серед країн, які можуть стати учасниками цієї системи, називають Уганду. Разом із Данією, Нідерландами та Грецією Німеччина й Австрія входять до так званої «групи реалізаторів», яка має до кінця року досягти відповідних домовленостей. Карнер ще кілька років тому виступав за створення депортаційних центрів у третіх країнах і активно просував цю ініціативу на рівні Брюсселя.

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Тимчасовий захист для українських чоловіків у ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС розглядає обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків мобілізаційного віку після березня 2027 року. Рішення, яке можуть ухвалити кваліфікованою більшістю голосів, підтримують країни-лідери (Німеччина, Польща, Чехія) та офіційний Київ, вважаючи це способом мотивувати громадян до захисту держави.

Чоловіків, які вже мають легальний статус у ЄС, ці зміни не зачеплять — їхній захист не відбиратимуть. Наразі обговорюються два сценарії: повне подовження поточних правил або їхнє обмеження для нових заявників та нелегалів. Очікується, що правила синхронізують із українським законодавством, передбачивши винятки для вразливих категорій. Остаточне рішення мають ухвалити орієнтовно у вересні.

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