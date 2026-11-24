Латвійсько-російський кордон / © Associated Press

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Латвія слідом за Естонією розглядає можливість запровадження жорстких обмежень або повного закриття пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс («Об’єднаний список») доручив відповідальним відомствам до наступного тижня сформувати чітку позицію Риги з цього питання.

Про це повідомляє Delfi.

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Після засідання коаліції глава уряду наголосив журналістам, що проблему потрібно розглядати комплексно. За його словами, влада має врахувати як питання національної безпеки, так і ризик того, що після закриття естонських КПП потік людей, які перетинають кордон, перенаправиться до Латвії. Кулбергс підкреслив, що країнам Балтії слід прагнути до узгодженого підходу, тому уряд очікує на всебічну оцінку від Міністерства закордонних справ та Міністерства сполучення, зокрема щодо наслідків для транзиту.

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Позиція силовиків та прикордонників

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава (Національне об’єднання) вже висловився на підтримку закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. Водночас він зазначив, що спершу необхідно досягти єдиного розуміння на рівні нового уряду, який був затверджений зовсім недавно.

«Сподіваюся, що найближчими днями нам вдасться це зробити», — заявив Домбрава.

Своєю чергою, начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс попередив, що у разі закриття естонського кордону навантаження на латвійські КПП зросте, через що прикордонників доведеться залучати до понаднормової роботи, а на кордоні неминуче виникнуть черги попри дію електронної системи запису. Водночас він зауважив: якщо уряд ухвалить рішення закрити латвійські пункти пропуску, прикордонникам стане легше працювати, оскільки вивільнені ресурси можна буде спрямувати на посилення охорони так званого «зеленого кордону» поза межами КПП.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Естонії ухвалив рішення повністю призупинити перетин автомобільного кордону з Росією від 7:00 ранку 1 грудня щонайменше на шість місяців. Обмеження торкнуться всіх наземних пунктів пропуску: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» та «Саатсе». Таллінн пішов на цей крок у відповідь на ворожі дії Москви — зокрема, цього року підприємства оборонної промисловості Естонії зазнали двох нападів, які, за даними Департаменту поліції безпеки (КаПо), організували російські спецслужби.

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Повідомляється, що росіяни намагаються перетнути кордон з Естонією до закриття пунктів пропуску, однак не всі встигають пройти контроль. Один із рейсових автобусів, що прямував із Санкт-Петербурга до Риги, застряг на кордоні на всю ніч. Серед його пасажирів були літні люди.

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