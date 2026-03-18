Ще одна країна може приєднатися до ЄС: подробиці

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що в майбутньому Канада може стати членом Європейського Союзу. Цю ідею він озвучив на конференції «Європа 2026» у Берліні як приклад зростаючої глобальної привабливості блоку.

Про це пише Politico.

Що відомо про вступ Канади до ЄС

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, наразі офіційними кандидатами на вступ є дев’ять країн, проте цей перелік може розширитися. Барро зазначив, що найближчим часом до процесу може повернутися Ісландія, а згодом — і Канада.

Французький дипломат розглядає ЄС як «третю наддержаву», здатну балансувати між США та Китаєм. На його думку, це і приваблює партнерів далеко за межами європейського континенту.

Дискусії про потенційне членство Канади в ЄС активізувалися на тлі напружених відносин Оттави з Вашингтоном під час другого президентства Дональда Трампа. Згідно з опитуваннями 2025 року, ідею вступу до Євросоюзу підтримують 44% канадців.

Окрім Барро, про таку можливість згадував і президент Фінляндії Александер Стубб у розмові з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Позиція Канади щодо вступу до ЄС

Попри теоретичні обговорення, в Оттаві наразі відкидають таку перспективу.

«Коротка відповідь — ні. Це не є нашою метою і не той шлях, яким ми йдемо», — заявив прем’єр-міністр Марк Карні на саміті НАТО раніше цього року.

Також політик додав, що замість повноцінного членства, Канада зосереджена на поглибленні стратегічного партнерства з ЄС у сферах: оборони та безпеки, торгівлі та логістичних ланцюгів, економічної взаємодії.

Хоча Єврокомісія назвала ідею приєднання північноамериканської країни наразі «нереальною», дипломати зазначають, що геополітична турбулентність змушує сторони шукати нові формати зближення, які раніше не розглядалися.

