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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ще одна країна НАТО готова розмістити ядерну зброю біля кордонів Росії

У Литві уже висловлювали зацікавленість у розміщенні на своїй території американської ядерної зброї — як засобу стримування сусідньої Росії.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ядерна зброя

Ядерна зброя / © Getty Images

Лідери парламентських фракцій Литви дійшли практично одностайної згоди, що положення конституції країни, яке забороняє розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз, є застарілим і потребує скасування.

Про це пише видання Politico з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.

Литовський лідер повідомив журналістам, що серед лідерів партій сформувалася «практично одностайна» позиція щодо необхідності зняти заборону на ядерну зброю в країні.

За його словами, майже всі лідери парламентських фракцій погодилися, що стаття 137 конституції, яка й забороняє розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз, застаріла — і йдеться не просто про її зміну, а про повне вилучення.

Заяву Науседа зробив після зустрічі з лідерами парламентських фракцій, під час якої обговорювалося найближче внесення відповідних змін до законодавства.

Politico нагадує, що Вільнюс, який є непохитним союзником України, і раніше висловлював зацікавленість у розміщенні на своїй території американської ядерної зброї — як засобу стримування сусідньої Росії.

Литва вступила до НАТО у 2004 році. За словами Науседи, литовські парламентарі не бажають залишатися у «сірій зоні» в межах альянсу, будучи однією з небагатьох країн-членів, які досі зберігають заборону на ядерну зброю. Видання нагадує, що аналогічну заборону нещодавно скасувала Фінляндія.

«Сьогодні ситуація інша. Як члени НАТО, ми маємо право, обов’язок і бажання бути повноправними та рівними членами Альянсу. Основним засобом стримування є ядерне стримування», — заявив спікер парламенту Литви Юозас Олекас.

Politico також нагадує, що раніше Financial Times повідомляла про обговорення можливості розміщення ядерних боєголовок США у країнах на східному фланзі НАТО.

Наразі американська ядерна зброя зберігається на військових базах у Великій Британії, Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення і транзит ядерної зброї територією країни. Нові норми набудуть чинності вже 1 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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