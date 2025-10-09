Ще одна країна номінувала Трампа на Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президента США Дональда Трампа номінувала на Нобелівську премію миру ще одна країна — Мальта.

Про це повідомив очільник МЗС Мальти Ян Борг, якого цитує видання Times of Malta.

«Представив американському президенту лист, написаний від мого імені, в якому повідомив йому, що, як і багато інших, я номінував його на Нобелівську премію миру», — йдеться у публікації.

Борг додав, що закликав американського лідера продовжити роботу на Близькому Сході та в Україні, а також відзначив посередницьку діяльність Трампа у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном.

Як відомо, 10 жовтня нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру, одержати яку прагне Дональд Трамп.

Від часу свого повернення до Білого дому американський президент неодноразово говорив про своє бажання отримати нагороду і наголошував на своїх заслугах миротворця.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

У Білому домі також повідомляли, що кандидатуру Трампа підтримують лідери ще шести держав, зокрема Азербайджану та Вірменії.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сіти за стіл переговорів і припинити вогонь на фронті.