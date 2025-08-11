Ще одна країна планує визнати Палестину: що відомо

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе / Фото: Anthony Albanese / Х

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що планує визнати державу Палестина у вересні, на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це політик заявив під час виступу, відео якого опублікували на сторінці Албанезе в соціальній мережі Х.

Визнати державу Палестина, окрім Австралії, також планують Велика Британія, Франція та Канада.

За словами Албанезе, для цього палестинські урядовці взяли на себе зобов’язання роззброїтися, визнати державу Ізраїль та виключити збройне угруповання ХАМАС з керівництва країни.

«Австралія визнає право палестинського народу на власну державу, що випливає із зобов’язань, які Австралія отримала від Палестинської адміністрації. Рішення створити дві держави — це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Секторі Гази», — наголосив очільник австралійського уряду.

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію, у якій оголосили про намір визнати незалежність Палестинської держави.

Окрім Франції, яка ще раніше заявляла про готовність визнати Палестину, документ підписали Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія.

Що передувало

Після Першої світової війни Велика Британія отримала в тимчасове управління території Близького Сходу, які раніше входили до Османської імперії. Через сплеск антисемітизму в міжвоєнних Польщі та Угорщині, а згодом — підйом нацизму в Німеччині, на ці території почали емігрувати євреї з Європи, пише hromadske.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією 181 оголосила про розділення території на дві незалежні держави — єврейську (Ізраїль) та арабську (Палестина), а також Великий Єрусалим — він повинен був безпосередньо контролюватися ООН.

Однак арабське населення відмовилося прийняти план ООН і не визнало самопроголошену єврейську державу.

15 травня 1948 року армії шести арабських країн — Лівану, Сирії, Саудівської Аравії, Трансйорданії, Іраку та Єгипту — вдерлися на територію, відведену майбутній єврейській державі, з півночі, сходу та півдня. Ізраїль відстояв свої території та відвоював у тому самому році собі ще близько половини земель, виділених уже під арабську державу, а також Західний Єрусалим.

Згодом, у 1967 році, унаслідок Шестиденної війни ізраїльтяни захопили також Східний Єрусалим і решту палестинських територій, залишивши для палестинців невеликий анклав.