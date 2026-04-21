Румен Радев / © Associated Press

Реклама

Поки в Угорщині Віктор Орбан втрачає позиції, Росія отримує новий важіль впливу всередині Європейського Союзу. Впевнена перемога Румена Радева на виборах у Болгарії відкриває Кремлю шлях до відновлення свого статусу в регіоні.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Кремль «вражений» успіхом соратника

Колишній президент Болгарії Румен Радев та його новостворена партія «Прогресивна Болгарія» здобули абсолютну більшість у парламенті (щонайменше 135 місць із 240). Це дозволить йому формувати уряд одноосібно, поклавши край багаторічному політичному тупику в країні.

Реклама

У Москві вже не приховують задоволення. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «вражений» результатом, і висловив сподівання, що риторика Радева змусить інших європейських політиків перейти до «прагматичного діалогу з РФ», попри підтримку України з боку ЄС.

Курс на зближення з Москвою та блокування допомоги Україні

Радев, колишній пілот-винищувач, побудував свою кампанію на популістських гаслах та критиці вступу до єврозони. Проте його зовнішньополітичний вектор викликає занепокоєння в Брюсселі:

Радев протидіє допомозі ЗСУ, він послідовно виступає проти надання зброї Україні.

Політик відкрито заявляє про бажання відновити зв’язки з РФ та нормалізувати відносини з Кремлем.

Радев критикує Захід: після перемоги він заявив, що «Європа стала жертвою власних амбіцій бути моральним лідером», і закликав до створення нової «архітектури безпеки», що фактично повторює наративи РФ.

Чи стане Радев радикальнішим за Орбана?

Болгарія є критично важливою для РФ як транзитна країна для газу через «Турецький потік» та місце розташування одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Європі.

Аналітики Carnegie Europe зазначають: хоча економіка Болгарії сильно залежить від фінансування ЄС, Радев може використовувати свій мандат для блокування енергетичного ембарго проти Росії. Проте експерти сумніваються, що він діятиме так само зухвало, як Орбан, щоб не спровокувати внутрішні протести.

Реклама

Опозиція готує «холодний душ»

Прозахідна ліберальна коаліція «Продовжуємо зміни» (PP-DB), яка посіла друге місце з 15% голосів, уже заявила про готовність до опору. Колишній прем’єр-міністр Кирил Петков наголосив у коментарі для The Washington Post, що його партія стане «сильним корективом», якщо новий уряд почне просувати антиєвропейські настрої.

