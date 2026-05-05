Ще одна країна спокусилася на крадене українське зерно

Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Попри неодноразові попередження, судну ASOMATOS дозволили розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок так званого «відмивання» російського зерна в портах Єгипту від квітня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Судно допустили до розвантаження, хоча ще чотири дні тому Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до Міністерства юстиції Єгипту з проханням про правову допомогу щодо цього вантажу. Йшлося про зерно, вивезене з окупованого Криму підсанкційною компанією «Агро-Фрегат». Українська сторона надала всі необхідні дані та юридичні підстави для арешту судна і вантажу.

Реклама

Сибіга наголосив, що багато років була надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту, тому не розуміє, чому партнери продовжують приймати викрадене українське зерно.

«Україна була і залишається надійним гарантом продовольчої безпеки для Єгипту. Саме тому ми не можемо зрозуміти, чому продовжується прийом викраденого зерна», — сказав він.

Також міністр нагадав, що Україна пережила Голодомор — геноцид через штучний голод, організований Москвою. Сьогодні, коли Росія знову вивозить українське зерно, це викликає болісні історичні паралелі.

Тож Україна закликала Єгипет та інші держави дотримуватися норм міжнародного права, виконувати взяті зобов’язання та принципи двосторонніх відносин. Викрадені товари з окупованих територій мають арештовуватися, а не прийматися.

Реклама

«Грабунок — це не торгівля, а потурання таким діям лише підживлює подальшу агресію», — наголосив Сибіга.

Скандал із краденим українським зерном — останні новини

Нагадаємо, днями ізраїльська компанія «Ценципер», що є одним із найбільших імпортерів зерна в країні, відмовилась розвантажувати балкер РФ із викраденим українським зерном. В Україні заявили про позитивний крок і закликали не ставати співучасниками злочину.

Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.

Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про недостатність доказової бази в запиті України про надання правової допомоги щодо судна із зерном.

Реклама

Новини партнерів