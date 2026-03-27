Ще одна країна впровадила санкції проти РФ: під ударом 100 суден таємного флоту Путіна

Тіньовий флот РФ / © СБУ

Канада розширила антиросійські санкції, запровадивши обмеження проти сотні суден тіньового флоту.

Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади.

«Аби зміцнити наші зусилля із протидії уникненню Росією санкцій, Канада додає ще 100 суден російського тіньового флоту до санкційного переліку», — йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що ці санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну, водночас «уникаючи завдання даремної шкоди пересічним людям».

«Канада — непохитна у своїй відданості суверенітету України та її народу. Ми рішуче захищаємо їх права на тлі шкідливих й агресивних дій Путіна. Поки Росія не згорне свою агресію, Канада продовжить посилювати санкційний тиск у погодженні із союзниками й партнерами», — заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд.

Раніше Канада запровадила санкції проти 21 особи й 53 установ, а також 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську сиру нафту з $47,6 до $44,1 за барель. Зауважимо, що канадські санкції, пов’язані із зазіханням на суверенітет України, діють проти понад 3400 осіб й установ. Обмежувальні заходи Канади також запроваджені проти понад 600 суден тіньового флоту.

