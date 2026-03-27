ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Ще одна країна впровадила санкції проти РФ: під ударом 100 суден таємного флоту Путіна

Канада запроваджує санкції проти 21 особи й 53 установ, а також 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську сиру нафту з $47,6 до $44,1 за барель.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Тіньовий флот РФ

Тіньовий флот РФ / © СБУ

Канада розширила антиросійські санкції, запровадивши обмеження проти сотні суден тіньового флоту.

Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади.

«Аби зміцнити наші зусилля із протидії уникненню Росією санкцій, Канада додає ще 100 суден російського тіньового флоту до санкційного переліку», — йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що ці санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну, водночас «уникаючи завдання даремної шкоди пересічним людям».

«Канада — непохитна у своїй відданості суверенітету України та її народу. Ми рішуче захищаємо їх права на тлі шкідливих й агресивних дій Путіна. Поки Росія не згорне свою агресію, Канада продовжить посилювати санкційний тиск у погодженні із союзниками й партнерами», — заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд.

Раніше Канада запровадила санкції проти 21 особи й 53 установ, а також 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську сиру нафту з $47,6 до $44,1 за барель. Зауважимо, що канадські санкції, пов’язані із зазіханням на суверенітет України, діють проти понад 3400 осіб й установ. Обмежувальні заходи Канади також запроваджені проти понад 600 суден тіньового флоту.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що у майбутньому Канада може стати членом Європейського Союзу. Цю ідею він озвучив на конференції «Європа 2026» у Берліні як приклад щораз більшої глобальної привабливості блоку.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie