Іран / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Об’єднані Арабські Емірати здійснили військові удари по Ірану, ставши єдиною іншою країною, яка приєдналася до Сполучених Штатів і Ізраїлю у їхній війні проти Ісламської Республіки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Згідно з даними медіа, посилаючись на обізнані джерела, удари, які ОАЕ публічно не підтверджували, включали атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван в Ірані в Перській затоці.

У газеті додають, що атака відбулася на початку квітня, приблизно в період, коли президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню, однак не уточнюється, чи це було до чи після заяви.

Іран на той момент визнав, що об’єкт зазнав удару з боку невстановленого противника, після чого відповів ракетними та дроновими атаками по території ОАЕ та Кувейту.

Атака на Лаван стала єдиним конкретно підтвердженим випадком участі ОАЕ у війні, згаданим у звіті. Один із співрозмовників видання також заявив, що Вашингтон позитивно сприйняв участь Абу-Дабі, оскільки інші країни Перської затоки відмовилися від прямого втручання в конфлікт.

Міністерство закордонних справ ОАЕ відмовилося коментувати запит The Wall Street Journal щодо ударів, однак нагадало про попередні заяви, що має право відповідати на атаки з боку Ірану. У свою чергу, Пентагон також утримався від коментарів.

До початку війни країни Перської затоки намагалися дистанціюватися від конфлікту й не надавали свої бази чи повітряний простір для атак. Однак після серії іранських ударів по енергетичних об’єктах та аеропортах регіону ситуація змінилася. За даними джерел, Іран випустив по ОАЕ понад 2800 ракет і безпілотників.

Дональд Трамп навряд чи ухвалить нову мирну пропозицію Ірану, оскільки Тегеран нібито заплатив «недостатньо високу ціну». Про це американський лідер повідомив у власній соцмережі Truth Social.

«Я невдовзі розгляну план, який Іран щойно нам направив. Однак не можу собі уявити, щоб він був прийнятний. У тому сенсі, що вони (іранська влада — ред.) ще не заплатили досить високу ціну за те, що робили з людством і миром в останні 47 років», — написав Трамп.

Водночас Reuters пише, що новий іранський план із 14 пунктів включає вимоги щодо надання гарантій від військової агресії США та Ізраїлю та виведення американських збройних сил із прилеглих до Ірану територій.

У Тегерані обіцяють відкрити вільний рух суден Ормузькою протокою, а США повинні зняти морську блокаду.

Також в Ірані вважають, що американці мають визнати право Тегерана на мирний атом. А ядерне питання пропонується перенести «на потім».

«У цих рамках переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери», — сказав високопоставлений іранський посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, 1 травня Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном «завершилася». Таким чином він намагався обґрунтувати відсутність звернення до законодавців про дозвіл на її продовження після 60-денного терміну бойових дій.

