Ще одна країна ЄС не надаватиме прихисток військовозобов’язаним українцям

Литва запровадила нові обмеження для українських чоловіків / © Associated Press

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Литва подовжила тимчасовий захист для осіб, які втекли від війни з України, ще на понад один рік — до 4 березня 2028 року. Проте це не стосується військовозобов’язаних українських чоловіків.

Про це пише LRT.

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Якщо особа підлягає військовій службі в Україні, вона повинна буде надати підтвердження її проходження.

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Ця вимога не застосовуватиметься до осіб, яким було надано тимчасовий захист у будь-якій державі-члені Європейського Союзу (ЄС) до 4 серпня цього року та які постійно зберігають цей статус.

Виняток також передбачено для осіб, які подали заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання до цієї дати ще не було ухвалено.

За даними МВС Литви, проходження військової служби українець може підтвердити легальним перетином кордону України під час виїзду з країни, виїзним штампом у паспорті або офіційним документом, що підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.

Після ухвалення змін посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту будуть видаватися або змінюватися на період до 4 березня 2028 року.

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Департамент міграції Литви щодня реєструє 30-40 нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання на цій підставі. Станом на 6 вересня 52 052 особи мали дійсні дозволи на проживання.

Дозволи, видані досі, дійсні до 4 березня 2027 року.

Водночас влада країни поки не уточнює, що буде з тими чоловіками, які не зможуть отримати захист, і чи будуть їх депортувати.

Нагадаємо, що тимчасовий захист для осіб, які втекли від війни в Україні, було запроваджено в ЄС у березні 2022 року, після того, як Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну. Він надає право проживати, працювати, отримувати соціальний та медичний захист та інші послуги в країнах ЄС.

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У липні цього року Рада ЄС вирішила подовжити застосування тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

Литва, як і інші держави-члени ЄС, відповідно подовжує термін дії дозволів, виданих на національному рівні.

Раніше повідомлялося, що Чехія закрила двері для військовозобов’язаних українців.

Також ми писали, що з Німеччини почнуть депортувати деяких українських чоловіків.

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