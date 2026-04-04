Ще одна країна Європи екстрено готується до війни: запаси ракет збільшать вп’ятеро

Франція збільшить свої запаси ракет та дронів на 400 відсотків

Війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході наочно продемонстрували, наскільки швидко вичерпуються боєприпаси під час бойових дій високої інтенсивності. Тепер Франція екстрено спрямовує мільярди євро на поповнення своїх арсеналів та розробку нового озброєння.

Про масштабний план переходу країни на «воєнну економіку» та різке збільшення оборонних бюджетів повідомляє видання Politico з посиланням на проєкт закону про військове планування.

Перехід до «воєнної економіки» та мільярдні бюджети

Французький уряд 8 квітня представить оновлений закон про військове планування, який є багаторічною фінансовою базою. Документ виділяє 8,5 мільярда євро виключно на закупівлю безпілотників та ракет до 2030 року.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню нещодавно заявив законодавцям, що нагальною потребою країни є саме боєприпаси. Це відбувається на тлі ширших європейських побоювань щодо можливого збройного конфлікту з Росією до кінця поточного десятиліття.

Проєкт закону на 64 сторінках прямо зазначає, що такі інвестиції здійснюються з метою підготовки до «воєнної економіки». Оборонні витрати Франції планомірно зростатимуть: із 63,3 мільярда євро у 2027 році до 76,3 мільярда євро у 2030-му.

Збільшення запасів ракет на 400%

Цільові показники нарощування арсеналів вражають. Франція прагне збільшити запаси баражуючих боєприпасів, таких як дрони-камікадзе, на безпрецедентні 400%. Крім того, запаси керованих бомб AASM Hammer мають зрости на 240%, а зенітних ракет Aster і Mica — на 30%.

Такі амбітні плани з’явилися після взаємних звинувачень між французьким урядом та оборонною промисловістю через брак масового виробництва зброї. Виробники скаржилися на недостатню кількість замовлень, тоді як держава вимагала інвестицій у виробничі потужності ще до підписання угод.

Наразі кригу скресло: гендиректор ракетної компанії MBDA Ерік Беранже вже підтвердив, що цього року виробництво буде збільшено на 40%, зокрема за рахунок подвоєння випуску ракет Aster, якими військові збивали іранські дрони в Перській затоці.

Заміна танків Leclerc та відмова від Eurodrone

Попри нарощування боєприпасів, проєкт документа свідчить, що Франція поки не планує розширювати збройні сили. У планах немає закупівлі додаткових винищувачів Rafale або фрегатів, незважаючи на минулі обіцянки керівництва країни.

Натомість Париж серйозно розглядає розробку нового танка. Будуть запущені дослідження для оцінки того, яка бойова машина зможе стати наступником нинішнього флагмана — танка Leclerc, який почнуть знімати з озброєння наприкінці 2030-х років.

Це реакція на ймовірні затримки у створенні спільного франко-німецького танка нового покоління (MGCS). Водночас Франція, судячи з усього, відмовилася від Eurodrone — безпілотника великої дальності, який розроблявся спільно з Німеччиною, Італією та Іспанією, оскільки в плані на нього не виділено жодного євро. Консенсус щодо озброєння в країні настільки сильний, що навіть лідер ультраправих Жордан Барделла нещодавно закликав підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП.

Європа готується до війни — останні новини

Повномасштабна війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході змусили європейські країни усвідомити реальність глобальної загрози. Виступ Володимира Зеленського в Давосі став справжнім «холодним душем» для лідерів ЄС: він різко розкритикував континент за повільність та залежність від США у питаннях безпеки.

Риторика Вашингтона лише підливає масла у вогонь. Дональд Трамп відверто заявляє, що європейці повинні навчитися оборонятися самостійно, збільшувати оборонні бюджети та зменшити сподівання виключно на американську «ядерну парасольку».

Тим часом український фронт став для Заходу головною школою сучасної війни. Саме ЗСУ сьогодні демонструють, як потрібно швидко адаптуватися, інтегрувати новітні технології та виживати під постійною загрозою, а також формувати нові стандарти для армій усього континенту.

Паралельно з військовим переозброєнням Європейська комісія закликає цивільне населення готуватися до кризових ситуацій. Громадянам настійно радять зробити домашні запаси води, їжі, медикаментів та інших необхідних речей, щоб автономно пережити щонайменше перші 72 години будь-якої надзвичайної ситуації.

У Німеччині влада оновила спеціальну брошуру, де вперше детально пояснюється, як діяти під час повітряних атак та де безпечніше ховатися від вибухів. Тим часом у польських супермаркетах вже стартував масовий продаж готових «евакуаційних рюкзаків» із базовим набором для виживання.

Готуються до можливих військових дій і країни Північної Європи. Одразу десять держав спільно розробляють плани евакуації цивільного населення, які передбачають створення безпечних транспортних коридорів та систем розміщення людей на випадок прямого конфлікту з Росією.