Ще одна країна заявила про готовність відправити миротворців до України

Миротворці. Ілюстративне зображення

Туреччина заявила про готовність включити своїх військових до складу міжнародних сил, які перебуватимуть в Україні для гарантій безпеки після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє TRT World з посиланням на заяву турецького Міністерства оборони.

В оборонному відомстві Туреччини наголосили, що відправлення миротворців можливе тільки після того, як буде встановлено режим припинення вогню.

«Після цього слід визначити рамки місії, чітко прописати її мандат і вирішити, який внесок зробить кожна країна. Турецькі збройні сили готові підтримати будь-яку ініціативу, яка принесе безпеку та стабільність нашому регіону», — зазначили у міністерстві.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до миротворчого контингенту можуть увійти французькі, британські та турецькі військовослужбовці. Усі три країни входять до НАТО.

Близько тижня тому Лондон підтвердив свій намір брати участь у місії. Очільник британського Міноборони Джон Гілі зазначив, що розгортання військ відбудеться, як тільки буде досягнуто миру. За його словами, після серії візитів в Україну протягом літа було визначено, які військові частини туди відправити і де розташовуватиметься штаб угруповання.

Великобританія та Франція очолюють зусилля так званої «коаліції бажаючих» — 30 країн, які висловили готовність забезпечувати безпеку України після припинення війни з Росією.

Наприкінці листопада Макрон повідомив, що миротворців розмістять у стратегічних точках, включаючи Київ та Одесу, але на передову не відправлятимуть. Він також зазначив, що авіаційні сили коаліції базуватимуться на території сусідніх держав.

Нагадаємо, нещодавно начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл заявив про готовність розгорнути сухопутні сили в Україні у межах гарантій безпеки уже 2026 року.