Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю

Ядерна зброя

Реклама

У Бразилії заявили про те, що цій країні може знадобитися ядерна зброя через міжнародну обстановку, що загострилася.

Про це заявив міністр гірничорудної промисловості та енергетики країни Олександрі Сільвейра, якого цитує Folha de S. Paulo.

За його словами, бразильській владі, ймовірно, доведеться переглянути політику в сфері ядерних технологій.

Реклама

Міністр зауважив, що конституція країни дозволяє застосовувати ядерні технології виключно з мирною метою — для енергетики та медицини, але наголосив, що «якщо ситуація у світі продовжить розвиватися так, як зараз», ці обмеження треба буде зняти.

«Ми спостерігаємо дуже серйозні міжнародні потрясіння у світі, особливо останнім часом. Бразилія — гігантська країна, яка має 11% світових запасів прісної води, з тропічним кліматом, родючим ґрунтом і величезними мінеральними багатствами… У майбутньому нам також знадобляться ядерні технології для національної оборони», — заявив Олександрі Сільвейра.

Бразильський міністр додав, що вважає такий сценарій неминучим у довгостроковій перспективі.

«Світ, безперечно, рухається до сумної, але вірної необхідності розвивати оборонні інструменти», — констатував він.

Реклама

За його словами, Бразилія має всі умови для цього: технології повного ядерного паливного циклу і один з найбільших у світі запасів урану.

«Ми повинні заздалегідь переосмислити, як використовувати цей потенціал, включаючи оборонні цілі», — підсумував Сільвейра.

За часів військової диктатури у 1964–1985 роках Бразилія таємно розробляла ядерну зброю. Ця програма діяла паралельно з цивільною з мирного використання атома.

Країна відмовилася від цієї ядерної програми 1990 року в рамках переходу до демократичної системи та міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Реклама

Як повідомляв Reuters, раніше про створення власної ядерної зброї задумалася влада Японії. Після того, як країна пережила атомне бомбардування наприкінці Другої світової війни, це питання було табуйовано. Але зараз Японія опинилася в оточенні трьох ядерних держав — Росії, Китаю та Північної Кореї.

Раніше в МАГАТЕ заявили, що Іран не намагався створити ядерну зброю. Рафаель Гроссі зауважив, що занепокоєння викликав той факт, що Іран є єдиною країною у світі, яка збагачує уран до 60%.

Нагадаємо, поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності Китай розпочав швидке збільшення кількості та можливостей своїх ядерних сил.