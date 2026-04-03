Австрія заборонила літакам ВПС США проліт у своєму повітряному просторі / © Міністерство оборони США

Реклама

Австрія офіційно заявила, що не братиме жодної участі у військовій операції США на Близькому Сході. Країна заборонила американським військовим літакам, залученим до конфлікту з Іраном, використовувати свій повітряний простір.

Про це пише Politico.

Критика «політики хаосу» Трампа

Віцеканцлер Анді Баблер гостро засудив удари США та Ізраїлю по території Ірану. Він наголосив, що австрійці не хочуть мати нічого спільного з «політикою хаосу Трампа та його війною», яка загрожує світу новою енергетичною кризою.

Реклама

У Міністерстві оборони Австрії підтвердили, що отримали кілька запитів від Вашингтона на проліт військової авіації, проте всі вони були відхилені з самого початку. Офіційний Відень посилається на закон про «постійний нейтралітет», ухвалений ще 1955 року.

Закон про нейтралітет та європейський демарш

Згідно з австрійським законодавством, іноземні військові польоти можливі лише за умови попереднього декларування мети. Якщо місія пов’язана з активним збройним конфліктом, дозвіл автоматично анулюється.

Австрія стала вже третьою країною ЄС, яка відкрито виступила проти американської кампанії «Епічна лють». Раніше аналогічні заходи вжила Іспанія, закривши свої бази та небо, а також Італія, яка заборонила приземлення літаків США на базі Сігонелла на Сицилії.

Більшість австрійців підтримують такий крок уряду. Політики у Відні попереджають, що війна в Ірані шкодить не лише світовому спокою, а й економічним інтересам Європи, яка вже відчуває наслідки нафтового шоку.

Реклама

Війна в Ірані обертається проти Трампа — останні новини

Військова операція США проти Ірану спровокувала внутрішньополітичну кризу в Штатах. Білий дім шукає можливість якнайшвидше завершити кампанію через падіння підтримки серед виборців та неочікуваний масштаб іранської відповіді. Радники Трампа побоюються, що затяжний конфлікт завадить республіканцям на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.

Нещодавня гучна промова Трампа розколола американський політикум. Поки прихильники президента вихваляють його лідерство, демократи та навіть деякі однопартійці критикують відсутність чіткого плану виходу з війни. Критики наголошують, що операція «Епічна лють» лише збільшує державний борг та вартість життя для звичайних американців.