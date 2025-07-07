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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ще одна смерть у структурах влади РФ: чиновник помер просто на нараді

У Москві в будівлі Мінтрансу раптово помер 42-річний чиновник Олексій Корнійчук — він втратив свідомість просто під час наради. Це вже друга смерть держслужбовця в РФ за день.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ще одна смерть у структурах влади РФ

Ще одна смерть у структурах влади РФ. / © Associated Press

У Москві під час наради у приміщенні Міністерства транспорту помер 42-річний Олексій Корнійчук — заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту.

Про це повідомляють російські пропагандистські пабліки.

Як пишуть ЗМІ, чоловіку стало зле під час робочої зустрічі. Він раптово підвівся, втратив свідомість і впав — лікарі не змогли врятувати його життя. Інцидент стався у будівлі Мінтрансу на Старій Басманній вулиці.

Це вже другий резонансний випадок за день, пов’язаний із представниками транспортної сфери Росії. Раніше сьогодні стало відомо про смерть колишнього голови Мінтрансу і ексгубернатора Курської області Романа Старовойта. За попередніми даними, йдеться про самогубство. Старовойт був фігурантом справи про розкрадання коштів на будівництві оборонних укріплень у прикордонному регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Москві на Рубльовці загинув віцепрезидент “Транснефти” Андрій Бадалов. За попередніми даними, 62-річний посадовець випав з балкона 17 поверху, хоча мешкав на десятому.

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