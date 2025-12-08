Ще одна війна: на кордоні Таїланду і Камбоджі спалахнули бойові дії

У Камбоджі є поранені / © Associated Press

Армія Таїланду завдала авіаударів уздовж спірного кордону з Камбоджею після того, як обидві країни звинуватили одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Тайська армія повідомила, що нові сутички відбулися в східній провінції Убон Ратчатхані. Зазначається, що внаслідок обстрілу з боку Камбоджі загинув один тайський військовий, а ще четверо отримали поранення.

«Тайська сторона почала використовувати літаки для завдання ударів по військових цілях у декількох районах», — йдеться в заяві.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що після кількох днів провокацій тайська армія завдала ударів по її підрозділах у двох районах. Водночас у відомстві зазначили, що камбоджійські війська не відкривали вогонь у відповідь.

У зв’язку із загостренням ситуації на кордоні з Камбоджею прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул скликав екстрену нараду керівників силових структур.

Камбоджійська сторона ситуацію наразі не коментує.

Нагадаємо, 24 липня на кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії. За даними влади Таїланду, внаслідок зіткнень загинули 12 людей, переважно цивільні.

Це — чергове загострення давньої територіальної суперечки між двома сусідами у Південно-Східній Азії, що триває вже понад століття.

26 липня Дональд Трамп заявив, що за його сприяння Камбоджа та Таїланд хочуть припинити бойові дії.

28 липня прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Пхумтам Вечаячай висловили готовність до негайного припинення вогню. Угода набула чинності опівночі 29 липня за місцевим часом.

Напруження різко зросло 2008 року, коли Камбоджа спробувала внести стародавній храм XI століття, розташований у спірній зоні, до списку об’єктів спадщини ЮНЕСКО.

Таїланд виступив різко проти, і почалися сутички. В різні роки внаслідок цих зіткнень гинули як солдати, так і цивільні з обох сторін.

Ситуація знову загострилася в травні цього року після загибелі камбоджійського солдата. Це призвело до найглибшої кризи у двосторонніх відносинах за останні 10 років.