Ще одну країну охопили масові протести: що там відбувається і що вимагають мітингувальники

Протести у Сербії / © Associated Press

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У Белграді, Сербія, близько 150 тисяч прихильників студентського опозиційного руху вийшли на мітинг напередодні парламентських виборів, які мають відбутися в неділю.

Про це повідомляє Guardian.

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Учасники акції пройшли центральними вулицями сербської столиці та зібралися на площі Славія, де раніше вже відбувалися великі протести. Вони скандували гасла, свистіли та тримали прапори з написом «Студенти перемагають».

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Протести у Сербії / © Associated Press

Контекст: 25 жовтня у Сербії відбудуться позачергові парламентські вибори. Список правлячої коаліції очолює Олександр Вучич, який наприкінці вересня залишив посаду президента країни, щоб балотуватися в прем’єр-міністри.

Основним конкурентом чинної влади є «Студентський список». Його очолює кардіолог із Нові-Саду Ілля Срданович. Незважаючи на назву, у списку кандидатів від об’єднання немає жодного студента — вони виступають у ролі «колективного організатора» та контролера, який відбирав до списку авторитетних експертів — професорів, лікарів, юристів, діячів культури та науковців.

Представники «Студентського списку» вимагають усунути Сербську прогресивну партію та Олександра Вучича від влади, викоренити корупцію шляхом створення спеціального поліцейського підрозділу, звільнити з МВС усіх, хто брав участь у незаконному придушенні протестів або пов’язаних із організованою злочинністю, а також провести реформу ЗМІ.

Протести в інших країнах світу — що відомо

Після масових протестів у Франції вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією. У Парижі, Марселі, Ніцці, Нанті, Бордо, Ліможі, Ліллі, Тулузі та Страсбурзі було пограбовано безліч торгових точок — супермаркетів, аптек, бутиків, магазинів одягу, оптик, магазинів косметики та побутової електроніки.

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Франція у вогні через протести / © Associated Press

Сотні акцій протесту проти Дональда Трампа пройшли у різних містах США. Учасники руху No Kings виступили на захист виборчих прав і закликали громадян достроково голосувати на виборах до Конгресу.

В Індії перевірка виборчих списків, під час якої було виключено близько 130 млн імен, спричинила протести по країні. Опозиційні партії стверджують, що процедура несправедливо зіграла на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP).

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