ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

Ще одну країну охопили масові протести: що там відбувається і що вимагають мітингувальники

Понад 100 тисяч людей зібралися в столиці Сербії на підтримку опозиційного руху «Студентський список» напередодні парламентських виборів, запланованих на 25 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Протести у Сербії

Протести у Сербії / © Associated Press

У Белграді, Сербія, близько 150 тисяч прихильників студентського опозиційного руху вийшли на мітинг напередодні парламентських виборів, які мають відбутися в неділю.

Про це повідомляє Guardian.

Учасники акції пройшли центральними вулицями сербської столиці та зібралися на площі Славія, де раніше вже відбувалися великі протести. Вони скандували гасла, свистіли та тримали прапори з написом «Студенти перемагають».

Протести у Сербії / © Associated Press

Протести у Сербії / © Associated Press

Контекст: 25 жовтня у Сербії відбудуться позачергові парламентські вибори. Список правлячої коаліції очолює Олександр Вучич, який наприкінці вересня залишив посаду президента країни, щоб балотуватися в прем’єр-міністри.

Основним конкурентом чинної влади є «Студентський список». Його очолює кардіолог із Нові-Саду Ілля Срданович. Незважаючи на назву, у списку кандидатів від об’єднання немає жодного студента — вони виступають у ролі «колективного організатора» та контролера, який відбирав до списку авторитетних експертів — професорів, лікарів, юристів, діячів культури та науковців.

Представники «Студентського списку» вимагають усунути Сербську прогресивну партію та Олександра Вучича від влади, викоренити корупцію шляхом створення спеціального поліцейського підрозділу, звільнити з МВС усіх, хто брав участь у незаконному придушенні протестів або пов’язаних із організованою злочинністю, а також провести реформу ЗМІ.

Протести в інших країнах світу — що відомо

Після масових протестів у Франції вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією. У Парижі, Марселі, Ніцці, Нанті, Бордо, Ліможі, Ліллі, Тулузі та Страсбурзі було пограбовано безліч торгових точок — супермаркетів, аптек, бутиків, магазинів одягу, оптик, магазинів косметики та побутової електроніки.

Франція у вогні через протести / © Associated Press

Франція у вогні через протести / © Associated Press

Сотні акцій протесту проти Дональда Трампа пройшли у різних містах США. Учасники руху No Kings виступили на захист виборчих прав і закликали громадян достроково голосувати на виборах до Конгресу.

В Індії перевірка виборчих списків, під час якої було виключено близько 130 млн імен, спричинила протести по країні. Опозиційні партії стверджують, що процедура несправедливо зіграла на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP).

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie