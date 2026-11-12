Протести в Іспанії / © Getty Images

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В Іспанії розпочався 24-годинний загальний страйк у рамках масового протесту проти нестачі доступного житла в країні за кілька тижнів до позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє Еuronews.

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Це перший за 14 років загальний страйк, який спільно підтримали два найбільші профспілки Іспанії UGT і CCOO, а також інші профспілкові організації та асоціації орендарів.

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«Ми не зупинимося, поки не перетворимо модель житлового забезпечення в цій країні, щоб житло служило для проживання, а не інтересам меншості, яка живе за рахунок доходів від оренди», — заявила Алісія дель Ріо, прессекретарка Мадридського союзу орендарів.

Поліція розганяє мітингувальників / © Getty Images

У Барселоні протестувальники перекрили дороги, підпаливши шини, що майже повністю паралізувало рух громадського транспорту. У Мадриді поблизу головного оптового ринку країни сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Зокрема, демонстранти витягли на проїжджу частину великі сміттєві контейнери, щоб заблокувати рух транспорту.

За даними Центрального банку, в Іспанії спостерігається дефіцит приблизно 750 тисяч будинків. Як очікується, до 2028 року в країні не вистачатиме більше мільйона будинків.

Оскільки все менше людей можуть дозволити собі придбати житло, оренда різко зросла, що чинить тиск на ринок. За даними Молодіжної ради Іспанії, середня вартість оренди (1176 євро) еквівалентна приблизно 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини в Іспанії.

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За даними профспілок UGT і CCOO, спочатку до страйку приєдналися до 90% працівників портової та автомобільної галузей. Повідомляється про повне зупинення роботи на заводах, зокрема завод Volkswagen, у Наваррі та завод SEAT у Барселоні.

Протести в інших країнах — що відомо

У Франції протести тривають понад місяць. Причиною невдоволення стали здорожчання життя, проблеми з державними послугами та політика уряду президента Еммануеля Макрона.

До студентів, які виступають проти переповнених класів, незадовільного стану навчальних закладів і проблем із системою вступу до університетів, приєдналися профспілки та представники руху «жовтих жилетів». Серед основних вимог протестувальників — стримування зростання вартості життя та зниження цін на пальне.

У столиці Албанії антиурядові протести переросли у жорстокі сутички з поліцією, внаслідок яких було заарештовано десятки мітингувальників. Політична напруга в країні загострилася після того, як спеціальна прокуратура висунула звинувачення заступниці очільника уряду Белінді Баллуку. Її підозрюють у втручанні в державні тендери на великі інфраструктурні проєкти та сприянні певним компаніям.

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