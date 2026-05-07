Ще один лідер не поїде на парад до Путіна: у чому причина

Нікол Пашинян / © Associated Press

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участі у військовому параді до Дня перемоги, який відбудеться 9 травня в Москві.

Про це він сказав під час брифінгу з журналістами, повідомляє Armenpress.

За словами Пашиняна, про неможливість приїхати на заходи він заздалегідь повідомив президента Росії Володимира Путіна під час свого квітневого візиту до РФ.

«Під час мого візиту до Росії у квітні я повідомив президенту Росії, що через передвиборчу кампанію не зможу взяти участь у заходах 9 травня», — заявив прем’єр Вірменії.

В Арменії 8 травня стартує передвиборча кампанія перед парламентськими виборами, які мають відбутися 7 червня. Правляча партія «Громадянський договір» уже оголосила, що 8 і 9 травня проводитиме агітаційні заходи в Сюнікській області за участі Пашиняна.

Саміт у Єревані: що відомо

Нагадаємо, 4 травня у Єревані стартував саміт Європейської політичної спільноти. Участь у ньому беруть лідери та представники 48 країн і урядів.

Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Серед ключових тем — демократична стійкість, посилення зв’язків між державами, а також економічна та енергетична безпека.

До Єревана також прибув президент України Володимир Зеленський. Його речник Сергій Никифоров анонсував двосторонні зустрічі глави держави з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Хто ще не збирається на парад 9 травня

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви планує коротку зустріч із Путіним, однак на сам військовий парад 9 травня не піде.

За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до Могили Невідомого солдата. Водночас участі у параді словацький прем’єр не планує.

