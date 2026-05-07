Ще один лідер не поїде на парад до Путіна: у чому причина
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у параді 9 травня в Москві. За його словами, причиною стала передвиборча кампанія перед парламентськими виборами у Вірменії.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участі у військовому параді до Дня перемоги, який відбудеться 9 травня в Москві.
Про це він сказав під час брифінгу з журналістами, повідомляє Armenpress.
За словами Пашиняна, про неможливість приїхати на заходи він заздалегідь повідомив президента Росії Володимира Путіна під час свого квітневого візиту до РФ.
«Під час мого візиту до Росії у квітні я повідомив президенту Росії, що через передвиборчу кампанію не зможу взяти участь у заходах 9 травня», — заявив прем’єр Вірменії.
В Арменії 8 травня стартує передвиборча кампанія перед парламентськими виборами, які мають відбутися 7 червня. Правляча партія «Громадянський договір» уже оголосила, що 8 і 9 травня проводитиме агітаційні заходи в Сюнікській області за участі Пашиняна.
Саміт у Єревані: що відомо
Нагадаємо, 4 травня у Єревані стартував саміт Європейської політичної спільноти. Участь у ньому беруть лідери та представники 48 країн і урядів.
Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Серед ключових тем — демократична стійкість, посилення зв’язків між державами, а також економічна та енергетична безпека.
До Єревана також прибув президент України Володимир Зеленський. Його речник Сергій Никифоров анонсував двосторонні зустрічі глави держави з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
Хто ще не збирається на парад 9 травня
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви планує коротку зустріч із Путіним, однак на сам військовий парад 9 травня не піде.
За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до Могили Невідомого солдата. Водночас участі у параді словацький прем’єр не планує.