Світ
477
1 хв

Ще один НПЗ РФ у вогні: куди влучили дрони

У Рязані безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 15 листопада у російському місті Рязань, де перебуває один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, лунали вибухи.

Про це мешканці повідомляють в соціальних мережах.

Близько 02:00 у Рязанській області оголосили дронову небезпеку. Місцеві моніторингові пабліки писали про рух безпілотників, зокрема в напрямку НПЗ.

«Знову нас бомблять. І ще раз! Куди ППО дивиться, я не розумію. І ще раз. Чотири рази вже. Я не розумію, що відбувається», — коментує жінка, знімаючи відео влучання дронів по НПЗ у Рязані.

Влада російського регіону офіційно не коментувала нічну атаку.

Рязанський НПЗ — один із п’яти найбільших нафтопереробних заводів у Росії за обсягом перероблення. Його річна потужність — понад 17 млн тонн нафти.

2024 року він переробив 13,1 млн тонн, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтоперероблення в Росії.

Нагадаємо, СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.

477
