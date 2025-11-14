Ще один порт в РФ зупинив експорт нафти через атаку дронів: деталі від Reuters

Порт в Росії. / © Associated Press

Агресорка Росія зупинила експорт нафти з чорноморського порту Новоросійськ після атаки українських дронів уночі 14 листопада.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Зазначається, що компанія "Транснєфть" поставила на паузу постачання нафти до порту. Втім, від офіційних коментарів компанія відмовилася.

Видання зауважує, що російські місцеві чиновники заявили, що українські безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську, який є ключовим пунктом експорту нафти РФ.

Як повідомлялося, цієї ночі Краснодарський край РФ опинився під масованою атакою дронів. За даними російських пабілків, найбільші наслідки зафіксовані в районі Новоросійська. Повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі у комплексі «Шесхарис».

Нагадаємо, на початку листопада порт у російському Туапсе зупинив експорт палива після атак дронів. За даними LSEG, під час атаки в порту було пришвартовано три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Зазначається, що станом на 5 листопада всі судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.