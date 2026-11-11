Ще один союзник обмежує військову допомогу: що відомо про постачання ракет для української ППО

Українська ППО

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Італія може найближчим часом фактично призупинити постачання Україні ракет для протиповітряної оборони через обмеженість власних запасів. Насамперед ідеться про ракети Aster, якими озброєна франко-італійська система ППО SAMP/T. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна змушена зберігати ці боєприпаси для власних потреб.

Про це пише італійське видання Il Sole 24 Ore.

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За інформацією видання, перелік засобів протиповітряної оборони, які Рим може передавати Києву в межах військової допомоги, поступово скорочується. Наступний пакет підтримки, деталі якого традиційно засекречені, ще може містити компоненти для забезпечення працездатності раніше переданої Україні франко-італійської батареї SAMP/T. Однак запаси ракет Aster, призначених для української армії, за повідомленнями, вже вичерпалися.

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«Ми повинні зберегти ракети Aster для себе», — наголосив Крозетто.

У зв’язку з цим італійська влада може піти на фактичне припинення подальших поставок таких боєприпасів. Причиною є необхідність підтримувати власну обороноздатність і не допустити критичного скорочення національних резервів. Додатковою проблемою залишається обмежена спроможність оборонної промисловості швидко нарощувати виробництво нових ракет.

За даними Il Sole 24 Ore, міністр оборони Італії вже неодноразово давав зрозуміти, що Рим не може задовольнити всі запити Києва, передусім щодо систем протиповітряної оборони. Відповідно, обсяги італійських пакетів військової допомоги з часом скорочувалися.

Водночас це не означає повного припинення підтримки України. Значну частину наступних поставок Італія планує спрямувати на допомогу цивільному населенню, яке потерпає від російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про генератори та обладнання і комплектуючі для ремонту пошкоджених електростанцій.

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Росія продовжує систематично атакувати українські енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити населення електроенергії та тепла напередодні зимового періоду. Тому забезпечення резервного живлення та відновлення пошкодженої інфраструктури стає одним із пріоритетних напрямів міжнародної допомоги.

Нагадаємо, Німеччина наразі вичерпала можливості щодо подальшого постачання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot. Передача додаткових комплексів створила б небезпечні прогалини у власній обороноздатності Бундесверу, які Берлін не зможе швидко компенсувати.

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