Ще один українець потрапив під арешт у справі «Північних потоків»: що йому закидають

"Північний потік" (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У хорватському місті Пула затримали громадянина України Володимира З., якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» у вересні 2022 року.

Про затримання 19 серпня повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

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Арешт провели на підставі європейського ордера, який ще 3 червня 2024 року видав слідчий суддя Федерального суду.

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За даними прокуратури, Володимир З. є професійним водолазом і нібито входив до групи, яка заклала вибухівку на газопроводах поблизу данського острова Борнхольм.

Слідство вважає, що українець особисто брав участь у необхідних зануреннях. Для перевезення вибухових пристроїв група, за версією прокуратури, використовувала вітрильну яхту, яка вирушила з німецького Ростока. Яхту нібито орендували у німецької компанії через посередників, використовуючи підроблені документи.

Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, внаслідок чого обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень.

Німецькі правоохоронці підозрюють Володимира З. у спільному вчиненні вибуху, неконституційному саботажі та руйнуванні споруд.

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Після екстрадиції з Хорватії його мають доставити до слідчого судді Федерального суду Німеччини.

Підрив “Північних потоків”: що відомо

У цій же справі окремо проходить ще один громадянин України — Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула йому обвинувачення у Вищому земельному суді Гамбурга.

За версією німецького слідства, Кузнєцов входив до групи, яку підозрюють у підготовці та здійсненні підривів «Північних потоків» у Балтійському морі. У прокуратурі також заявляли, що він та інші фігуранти нібито діяли як українські військовослужбовці.

Ці висновки спричинили нову хвилю політичних суперечок у Німеччині. Зокрема, лідер «Альтернативи для Німеччини» Тіно Хрупалла закликав припинити постачання зброї Україні.

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Водночас в Офісі генерального прокурора України заявляли, що наразі не встановлено фактів, які б свідчили про причетність української держави, її органів або посадовців до підриву «Північного потоку — 1» і «Північного потоку — 2».

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