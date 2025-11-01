ТСН у соціальних мережах

Ще один важливий нафтопровід РФ уражено: деталі спецоперації ГУР

Був підірваний нафтопродуктопровід «Кольцевой». Це надважливий військовий об’єкт Росії.

Анастасія Павленко
ГУР провело спецоперацію на території Московської області

ГУР провело спецоперацію на території Московської області / © Associated Press

Унаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військово-економічний об’єкт РФ — нафтопродуктопровід «Кольцевой», який постачав ресурси для ведення війни проти України.

Про це повідомили у ГУР.

Місце удару — Раменьський район Московської області. За повідомленням, одночасно було пошкоджено всі три нитки, якими транспортували бензин, дизель та авіаційне пальне.

«Ця операція завдала серйозного удару по воєнних спроможностях і економіці окупанта в Московському регіоні. Довжина магістрального „Кольцевого“ — близько 400 км. Через нього постачали пальне з кількох НПЗ, а річні потужності оцінювались у мільйони тонн палива», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом СБУ успішно атакувала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерело. Ця цифра не враховує операції Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ.

