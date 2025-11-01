- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1047
- Час на прочитання
- 1 хв
Ще один важливий нафтопровід РФ уражено: деталі спецоперації ГУР
Був підірваний нафтопродуктопровід «Кольцевой». Це надважливий військовий об’єкт Росії.
Унаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військово-економічний об’єкт РФ — нафтопродуктопровід «Кольцевой», який постачав ресурси для ведення війни проти України.
Про це повідомили у ГУР.
Місце удару — Раменьський район Московської області. За повідомленням, одночасно було пошкоджено всі три нитки, якими транспортували бензин, дизель та авіаційне пальне.
«Ця операція завдала серйозного удару по воєнних спроможностях і економіці окупанта в Московському регіоні. Довжина магістрального „Кольцевого“ — близько 400 км. Через нього постачали пальне з кількох НПЗ, а річні потужності оцінювались у мільйони тонн палива», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, останнім часом СБУ успішно атакувала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерело. Ця цифра не враховує операції Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ.