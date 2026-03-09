ТСН у соціальних мережах

Ще один військовий США помер після атаки в Саудівській Аравії: кількість загиблих зросла

Американський військовий помер від поранень, отриманих під час атаки на сили США у Саудівській Аравії 1 березня. Таким чином кількість загиблих військовослужбовців США від початку операції проти Ірану зросла до семи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Американські військові

Американські військові / © Associated Press

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про смерть американського військового, який отримав поранення під час атаки на сили США у Саудівській Аравії 1 березня.

Про це повідомили у CENTCOM у соціальній мережі X.

За даними командування, військовослужбовець помер від отриманих травм. Його ім’я наразі не розголошується.

Після цього випадку загальна кількість американських військових, які загинули від початку операції проти Ірану, зросла до семи.

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході набирає обертів: кількість загиблих уже наближається до тисячі

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану бойові дії на Близькому Сході стрімко загострилися, а кількість жертв уже перевищила 870 осіб.

