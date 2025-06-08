Що буде із життям на Землі, коли зникне кисень: прогноз учених

Планета Земля / © pixabay.com

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У далекому майбутньому Землі загрожують кардинальні зміни в атмосфері, які можуть поставити хрест на сучасних формах життя. Науковці попереджають: рівень кисню на планеті може впасти в мільйон разів, що фактично зробить Землю непридатною для існування організмів, які залежать від кисню.

Про це свідчить аналіз, опублікований у журналі Nature Geoscience і процитований виданням Daily Galaxy.

Сонце — повільний агент змін

Згідно з дослідженням, ці зміни можуть розгорнутись упродовж наступного мільярда років. Причиною стане поступове підвищення світності Сонця. Чим більше енергії випромінює зірка, тим сильніше вона впливає на хімічні процеси, зокрема на так званий карбонатно-силікатний цикл — механізм, що регулює вміст вуглекислого газу в атмосфері.

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У міру зниження CO₂ порушиться баланс, необхідний для фотосинтезу, через що рослини та мікроорганізми, які виробляють кисень, не зможуть функціонувати належним чином. Це стане початком ланцюгової реакції, яка призведе до втрати кисню — спершу поступової, а потім катастрофічної.

Кисень — тимчасовий гість в атмосфері

Дослідницькі моделі передбачають, що ще до того, як Земля перетвориться на «вологу парову баню» — тобто втратить значну частину води через перегрів, — атмосферу очікує гостра нестача кисню. Вчені вважають, що газ, без якого не можуть існувати більшість знайомих нам істот, практично зникне з атмосфери, повернувши її до стану, що панував мільярди років тому в дооксигенову епоху.

«Цей перехід буде драматичним — рівень кисню зменшиться приблизно у мільйон разів у порівнянні з нинішніми показниками», — зазначив геолог Кріс Райнхард із Технологічного інституту Джорджії.

Життя зміниться — або зникне

Такий сценарій передбачає зникнення більшості складних форм життя, заснованих на диханні киснем. Їхнє місце можуть зайняти анаеробні мікроорганізми — ті, що не потребують кисню для виживання, і здатні існувати в умовах, подібних до атмосфери ранньої Землі.

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Цей прогноз кидає виклик сучасним уявленням про маркери життя. Дотепер наявність кисню в атмосфері планети вважалася однією з головних ознак можливого існування живих організмів. Але якщо кисень — лише коротка фаза в історії планети, науковцям доведеться змінити підхід до пошуку життя на екзопланетах.

Життя може існувати й без кисню

Автори дослідження підкреслюють: киснева епоха на Землі — не постійна. Вона може тривати лише 20–30% від усього часу, коли планета лишається придатною для життя. Це означає, що на планетах із низьким або навіть нульовим вмістом кисню цілком можуть існувати живі істоти — хоч і в формах, абсолютно відмінних від земних.

У майбутньому атмосфера Землі, найімовірніше, буде збагачена метаном, майже позбавлена вуглекислого газу, і без озонового шару. Такі умови більш сприятливі для життя мікроорганізмів, що не потребують кисню. Це змінює саму концепцію «біомаркерів» у науці про пошук життя за межами Землі.

Паралельні загрози: зміни клімату вже тут

Окрім далеких прогнозів, учені б’ють на сполох і через зміни, які відбуваються вже сьогодні. Наприклад, за останні роки океани почали нагріватися вчетверо швидше, ніж раніше. Це спричиняє порушення екосистем, загрожує масовими погодними аномаліями та прискорює підйом рівня морів. Науковці наполягають: потрібні точні кліматичні прогнози й термінові заходи.

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Не менш тривожною виглядає й ситуація з екстремальними погодними явищами. Згідно з оцінкою еколога Олександра Соколенка, Україна потрапила в зону, де можливе формування торнадо. Підвищення середньорічних температур, спекотні весни та літа створюють ідеальні умови для виникнення не лише злив і граду, а й смерчів — раніше нетипових для нашої широти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрофізик Стівен Гокінг ще за життя озвучив моторошний прогноз щодо майбутнього Землі — і тепер ці тривожні припущення частково підтвердилися з боку NASA.