Що буде після смерті Путіна: розвідка розкрила імена ймовірних наступників та загрозу хаосу в Кремлі

Президент України Володимир Зеленський із прокоментував нові обмеження в Москві напередодні 9 травня, зазначивши, що Кремль неабияк стурбований можливістю появи безпілотників над Красною площею. Проте, як свідчать дані європейської розвідки, у диктатора Кремля є значно вагоміші причини для тривоги, ніж просто українські дрони.

Про це пише News Week.

Згідно з документами, які потрапили до ЗМІ, Володимир Путін дедалі більше часу проводить у секретних підземних фортецях. Параноя диктатора досягла піку: заходи безпеки посилено до максимуму, кількість наближених осіб скорочено до мінімуму, а будь-які комунікації жорстко обмежені.

У виданні зазначають, що головна небезпека путінського режиму криється в його архітектурі. Протягом чверті століття диктатор будував систему, де він є єдиним арбітром та покровителем. Його крах залишить по собі політичну «чорну діру», яка може поглинути все державне утворення.

«Найбільш небезпечним стане момент, коли цей чоловік раптово зникне», — зазначають аналітики.

Система «бандитської політики» Росії не передбачає спокійної передачі влади, що робить будь-яку зміну лідера потенційно кривавою.

Хто «мітить» у крісло диктатора

На тлі невдач на фронті та арешту заступника міністра оборони Руслана Цалікова у березні 2026 року, напруженість між ФСБ, Міноборони та Росгвардією загострилася. Розвідка називає кілька прізвищ тих, хто може спробувати замінити Путіна:

Олексій Дюмін — колишній охоронець Путіна;

Сергій Кірієнко — куратор внутрішньої політики Кремля;

Дмитро Патрушев — син впливового секретаря Радбезу Миколи Патрушева.

Проте жоден із них не має того рівня контролю над фракціями, який мав Путін. У разі його смерті, згідно з конституцією, обов’язки президента виконуватиме прем’єр Михайло Мішустін, але реальна влада стане об’єктом жорстокої боротьби за зачиненими дверима.

Стан російського суспільства станом на травень 2026 року є вибухонебезпечним. За оцінками західних експертів, число вбитих та поранених росіян у війні проти України сягнуло приблизно 1 мільйона осіб. Це мільйони травмованих родин, озлоблених бідністю та санкціями.

Окрему загрозу становлять сотні тисяч ветеранів, які повертаються з фронту.

В доповіді Global Initiative наголошується: «Повернення ветеранів, включаючи засуджених злочинців, уже підживлює насильство та організовану злочинність, чинячи тиск на соціальні служби».

Західні союзники розуміють, що Путін — це «старий диявол», чиї методи вже добре відомі. Раптовий колапс на верхівці ядерної держави може створити ще більше проблем. Превентивна стратегія Заходу зараз зосереджена на координації дій у разі ескалації чи боротьби за владу в Москві.

Смерть Путіна може вирішити одну велику проблему, але, за словами аналітиків, вона здатна породити ще десяток нових, перетворюючи внутрішній конфлікт у Росії на «адське полум’я», наслідки якого відчує вся Європа.

Путін панічно боїться бунту — останні новини

Нагадаємо, у містах Росії масово скасовують паради на 9 травня. Наразі відомо, що святкувань не буде у 15 регіонах. Зокрема, у Курській, Ленінградській, Бєлгородській та Ростовській областях, у Краснодарському краї та Чувашії. Крім того, російська влада не проводитиме жодних урочистих заходів на окупованих територіях України.

До слова, британські ЗМІ повідомляли, що оточення Володимира Путіна нібито дедалі частіше називає його «старим» замість колишнього прізвиська «бос».

Також повідомлялося про посилення атмосфери страху серед російської еліти. Колишня співробітниця Центробанку РФ Олександра Прокопенко заявляла, що високопосадовці бояться відкрито висловлюватися, а заходи безпеки навколо Путіна стали безпрецедентними. За її словами, частина оточення диктатора вважає, що війна завдала серйозного удару по економіці Росії.

